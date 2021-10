5 sport per rimettersi in forma in autunno

Con l'inizio dell'autunno è arrivato il momento di abbandonare tutti quegli “strappi alla regola” che ci siamo concessi durante le vacanze. Ecco i 5 migliori sport da praticare per tornare in forma e dove acquistare tutti gli accessori necessari

Con l'inizio dell'autunno arriva il momento di ricominciare a prendersi cura di sè stessi a 360°, e perché non iniziare proprio dalla nostra remise en forme? Durante le vacanze estive, infatti, è abitudine comune mettere da parte sport, dieta e riposo per dedicarci completamente al divertimento, con il risultato però di ritrovarsi fuori forma e con qualche chilo in più una volta tornati a casa.

Una volta deciso di tornare in forma sorge però l'annosa domanda: qual è lo sport migliore, capace di farmi dimagrire e tonificare i muscoli ma, allo stesso tempo, che venga incontro alle mie esigenze?

Infatti, se per dimagrire è importante seguire un'alimentazione sana e bilanciata, che consenta all'organismo di ricevere i nutrienti necessari senza extra e zuccheri superflui, anche fare sport non è da meno, soprattutto perché ci permette di bruciare più calorie e dare una bella smossa al metabolismo, così da dimagrire più velocemente.

Ci sono, poi, degli sport che sono più indicati di altri per raggiungere questo specifico obiettivo: è quindi importante riuscire a scegliere quelli che si ritiene di poter effettuare nel lungo periodo senza stancarsi e che, ovviamente, hanno un impatto migliore sull'organismo.

Vediamo quindi insieme quali sono gli sport più indicati per tornare in forma velocemente dopo le vacanze.

La camminata

La camminata è probabilmente il tipo di attività fisica maggiormente sottovalutato ma risulta super efficace per rimettersi in forma e semplice da mettere in pratica. Anche se fare una passeggiata fa sempre bene, in questo caso però parliamo della camminata controllata, che richiederà un abbigliamento adeguato, un certo ritmo da sostenere, una sessione priva di interruzioni ed una postura idonea, che deve essere mantenuta per tutta la durata dell'esercizio.

Un'attività che si può fare ovunque, in qualunque momento e che, in caso di mal tempo, si può effettuare anche in casa, sia senza attrezzi specifici che sul tapis roulant.

La corsa

Subito dopo la camminata troviamo la corsa, lo sport più noto e praticato soprattutto da chi non è solito andare in palestra. Si può alternare alla camminata, soprattutto per chi è agli inizi e sempre dopo un riscaldamento adeguato, o può essere praticata come unica attività: la corsa è, infatti, tra gli sport che aiutano maggiormente nella perdita di peso e nel tonificare i muscoli, facendo lavorare la zona dell'addome, dei glutei e delle cosce.

Allo stesso tempo però, a causa delle sollecitazioni alla schiena e alle articolazioni, la corsa non è indicata per chi è in forte sovrappeso o ha problemi osteo-articolari.

La bicicletta

Andare in bici, come anche utilizzare una cyclette per praticare lo spinning, è un ottimo modo per rimettersi in forma, essendo questi degli sport che aiutano a bruciare calorie velocemente modellando anche i muscoli. Se spostarsi in bicicletta è già di per sé un buon modo per mantenersi in forma, pedalare su percorsi misti, in pendenza e con l'intento di allenarsi, può portare a risultati davvero ottimali.

Il nuoto

Il nuoto libero, ma anche discipline quali acqua gym, acqua-bike o water-trekking, è la scelta perfetta per chi ha già nostalgia delle lunghe nuotate estive e vuole rimettersi in forma a tutto tondo, ed è ottimo anche per chi ha problemi alle articolazioni o alla schiena.

Il nuoto, infatti, non solo fa dimagrire e tornare in forma, ma, essendo uno sport simmetrico, fa lavorare tutta la muscolatura del corpo, tonificandola e sviluppandola in maniera armonica. Inoltre, essendo uno sport aerobico, praticare nuoto con costanza permette di bruciare molte calorie, rafforzare l'apparato cardio-respiratorio e dimagrire.

Il salto della corda

Sei impossibilitato ad uscire e hai poco spazio per allenarti? Allora salta la corda! Il salto della corda è, infatti, un esercizio che aiuta a bruciare tantissime calorie e che può risultare anche divertente, allenandosi a tempo di musica, stando fermi sul posto e saltellando in modi diversi. Inoltre, le diverse modalità di salto aiutano a modellare gambe, glutei e addome.

Dove acquistare gli accessori per lo sport a Milano

Per iniziare uno sport con il piede giusto, è necessario prima attrezzarsi acquistando gli accessori necessari.

Che siano le scarpe da running, il costume e la cuffietta per il nuoto, una corda per saltare o un tapis roulant per allenarsi a casa, ogni sport richiede un abbigliamento adeguato e degli strumenti idonei, che permettano di allenarsi in modo efficace e in sicurezza.

Di seguito un elenco di alcuni dei migliori negozi per lo sport a Milano, dove acquistare tantissimi accessori e attrezzi in pochi secondi:

