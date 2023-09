Passione e qualità: i due ingredienti per una pizza al trancio di successo

Gli amanti della pizza al trancio a Milano sono sempre di più.

? un dato di fatto che non si può smentire: prova ne è l’apertura di pizzerie di questo tipo in maniera sempre più rapida.

L’aspetto interessante è che, in un mercato molto variegato come quello della ristorazione a Milano, vi è un gradimento crescente di un piatto in apparenza semplice.

Com’è intuibile, non tutte le pizze al trancio seguono lo stesso procedimento. Anzi, sono ben poche quelle in grado di distinguersi in maniera dirompente dalla massa. Un aspetto vincente nella definizione di un modello nuovo di pizza al trancio va rintracciata sicuramente nella sua innovazione, senza ovviamente perdere di vista il valore della tradizione.

Una giovane pizzeria d’eccellenza a Milano

Emblematico in questo senso è il caso di Filante, che dopo l’apertura avvenuta in Piazzale Susa a Milano nel settembre 2020, in pieno periodo Covid, ha coinvolto in poco tempo un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Per citare una metafora inerente all’ambito della pizza, è bastato un giro di “quattro stagioni” per far entrare i tranci di Filante (situato in piazzale Susa 1) nel novero delle pizze più amate di città.

Un mix di un complesso incontro tra passione, artigianalità, creatività e imprenditoria che è stato premiato dagli amanti della pizza al trancio e che ha permesso a Filante di fare il bis e aprire un nuovo punto vendita, questa volta nel cuore del Naviglio milanese, in via Vigevano 35.

Filante incarna il meglio della tradizione milanese, nel tentativo però di evolverla, mettendo al centro il prodotto (le coordinate fondamentali restano eccellenza della materia prima - dall’olio ai singoli ingredienti per le farciture – lunga lievitazione; controllo maniacale della cottura; attenzione al territorio), e puntando sulla capacità del cibo di trasmettere emozioni in un ambiente semplice ma molto curato, per essere occasione di scambio, di condivisione ed esperienza.



Filante, pizza leggera e di qualità

La caratteristica principale della pizza di Filante è la leggerezza (ben rintracciabili nelle immagini del brand, presenti nel punto vendita: il cielo, le nuvole e la mongolfiera che trasporta un trancio).

Un pregio non scontato, dal momento che molte pizze al trancio tradizionali sono da considerarsi “fritte”, mentre qui la quantità di olio utilizzata nella teglia è inferiore. Una componente importante del successo della pizza di Filante è la lunga lievitazione, che rende l’impasto molto più leggero e digeribile (24 ore di lievitazione). E infine, l’ingrediente fondamentale: la farina, qui di tipo 1 (vale a dire una semi-integrale, molto più leggera e nutriente rispetto alla 0 o 00).

Un’altra caratteristica fondamentale è la qualità, che viene ricercata ed espressa nell’ambiente moderno e innovativo, ma anche negli ingredienti: il menu conta diversi topping, dai classici agli “speciali”, per scelte più particolari e raffinate.

Ed è visibile anche nel processo produttivo, grazie al forno Moretti, vero leader sul mercato.



Filante: la nuova apertura in via Vigevano

La nuova apertura in via Vigevano 35 rappresenta per Filante il primo passo verso la creazione di un modello di ristorazione replicabile e allargabile oltre le mura cittadine milanesi, con l’obiettivo di diventare il portabandiera di un prodotto che nasce come milanese ma che si evolve per aprirsi a realtà nuove e ricettive rispetto a prodotti gustosi, genuini e di prezzo democratico.

La scelta di aprire in via Vigevano è ambiziosa ma incline alla mission di Filante. In questa via, nel cuore del Naviglio milanese, passano ogni giorno migliaia di visitatori, spinti dalla ricerca verso le nuove tendenze, sempre più evolute e ricercate, in ambito enogastronomico.

Una grande possibilità di spicco e di visibilità che, a giudicare dalla filosofia perseguita dallo staff (“Teniamo alto il gusto”) verrà ripagata facilmente dal pubblico.