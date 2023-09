Pizzaioli top player e test drive: dal 7 al 10 settembre, il Pizza Village ti aspetta a Milano in occasione della Food Week

Pomodoro, mozzarella e qualche foglia di basilico: gli ingredienti che non possono mancare sul banco del perfetto pizzaiolo. Ed ecco, infatti, ciò che porteranno con sé i Maestri del settore, napoletani e non, in trasferta a Milano, in occasione del Pizza Village 2023.

Già, perché, dopo l’evento di Napoli, dal 7 al 10 settembre, durante la Food Week, il Pizza Village sbarca a Milano ospitando centinaia di pizzaioli top player delle più rinomate pizzerie del Bel Paese, che si sfideranno a colpi di impasti e condimenti sfornando montagne di pizza.

Ecco, allora, gli ingredienti che piacciono a noi: la cara vecchia Milano, un’eccellente pizza da gustare in compagnia e… il suono dei motori!

Per completare l’esperienza, infatti, ci sarà Dacia.

Dacia Extreme Tour fa tappa a Milano e i test drive non mancheranno

In qualità di partner ufficiale del Pizza Village, Dacia prosegue il suo Tour in giro per lo Stivale.

Durante la manifestazione, sarà possibile ricevere simpatici gadget brandizzati, visionare i modelli della Gamma Dacia ed effettuare emozionati test drive da vivere tutti d’un fiato.

Negli oltre 170.000 mq tra spazi indoor e outdoor, con le migliori pizze al mondo e delle auto in grado di regalare emozioni, la manifestazione si prospetta assolutamente imperdibile e ricca di contenuti.

Sfide all’ultima fetta e non solo: tutti al Pizza Village Milano 2023

Il programma dell'evento non si ferma certo qui: ad attendere i visitatori anche grandi eventi live, concerti, mostre, conferenze, seminari, animazione, intrattenimento e laboratori didattici per grandi e piccini, il tutto nella cornice delle sfide all’ultima fetta di pizza combattute tra i più bravi pizzaioli di sempre, a caccia del prestigioso titolo di “miglior pizzaiolo d’Italia”.

Insomma, non resta che prenotare il proprio test drive e sfrecciare in direzione Milano: quintali di pizza e giornate piene di emozioni e divertimento vi attendono!

Dacia Extreme Tour: ecco dove si terrà il prossimo appuntamento

E se dopo questa esperienza, di pizza sarete finalmente sazi, certo non vi sarete stancati di Dacia.

Per tutti gli appassionati, allora, il Dacia Extreme Tour vi attende dal 20 al 22 ottobre a Roma, al Maker Faire, un altro grande evento, senza pizza, ma con tantissima nuova tecnologia da scoprire.

E allora, salite a bordo, perché il viaggio di Dacia non si ferma più.