La medicina di prossimità al servizio del paziente: il futuro della sanità passa da qui

La medicina di prossimità è un fattore fondamentale nell'assistenza sanitaria, basata sulla vicinanza tra persone in cura e servizi offerti.

È sempre più richiesto, infatti, un modello sanitario che possa fornire una migliore accessibilità e continuità nelle prestazioni ambulatoriali e di cura. Valore aggiunto sono le nuove tecnologie che offrono al cittadino diagnosi più accurate e trattamenti d’avanguardia.

Per questo motivo, avere poliambulatori al servizio del paziente e a due passi da casa consente un primo accesso per la diagnosi e il trattamento e la comodità di usufruire di una riabilitazione post intervento o integrata all’interno del proprio percorso di cura.

Spazio Maugeri: medicina di prossimità in Lombardia

A Milano, così come a Lodi, professionisti di diverse specialità e team multidisciplinari accolgono il paziente per rispondere alle sue necessità di cura e di riabilitazione in ambienti accoglienti e moderni, gli Spazi Maugeri, luoghi di prevenzione, diagnosi, di riabilitazione e di cura in continua evoluzione.

Negli Spazi Maugeri il paziente può iniziare, ed eventualmente proseguire in continuità con le altre strutture del Gruppo Maugeri, nel caso si renda necessario, il proprio percorso di cura. I poliambulatori Maugeri rappresentano, quindi, il primo accesso a due passi da casa per visite specialistiche e diagnostica per immagini, mettendo a disposizione l’esperienza condivisa con i 18 Istituti (di cui 9 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Grazie ai migliori specialisti e a un’offerta d’eccellenza, Maugeri, con i suoi moderni centri fisioterapici e medici, rende concreta la presa in carico integrata e continua del paziente.

Forti anche della presenza di tecnologie all'avanguardia, gli Spazi Maugeri permettono di eseguire servizi di diagnostica strumentale per l’analisi e la valutazione di diverse patologie e servizi nella riabilitazione, ambito nel quale Maugeri è leader nel nostro Paese. Ad esempio, la Medicina Riabilitativa Neuromotoria consente cure avanzate a persone che presentano esiti da traumi, interventi chirurgici, patologie neurologiche, ortopediche e neoplastiche.

L'obiettivo è curare non solo la malattia con appropriate terapie farmacologiche, ma anche la disabilità della persona durante il periodo della riabilitazione sotto vari punti di vista per favorire il ritorno del paziente al suo ambiente di vita in tempi brevi.

L’importanza dell’assistenza multidisciplinare

Quello di Maugeri è un approccio multidisciplinare al paziente. A partire, per esempio, dalla Breast Unit, un’unità specializzata nel trattamento delle patologie mammarie, nella quale opera un team di esperti composto da radiologi, chirurghi-senologi, oncologi, patologi, fisiatri e fisioterapisti.

Con l’ausilio di tecnologie all'avanguardia, come strumenti per la diagnosi precoce di microlesioni, la Breast Unit unisce la possibilità di ricevere una diagnosi tempestiva a interventi mirati che aumentano significativamente le possibilità di guarigione e migliorano la qualità della vita. Il primo accesso per lo screening e la diagnosi di un tumore al seno è possibile proprio negli Spazi Maugeri: nello Spazio Maugeri di via Clefi è inoltre presente un mammografo che permette di fare la mammografia con contrasto, rivolta ad approfondimenti post diagnosi e che sarà in funzione a breve grazie a un adeguamento tecnologico al macchinario esistente.

Tale esame dal prossimo anno sarà inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): si tratta di uno degli esami più innovativi di diagnostica senologica avanzata e imprescindibile per una senologia all'avanguardia.

Negli Spazi Maugeri è inoltre attivo un percorso di supporto emotivo e psicologico accanto a quello di cura che si concretizza con il progetto AMANDOTI rivolto a tutte le donne in trattamento per una patologia oncologica che desiderano imparare a prendersi cura del proprio aspetto durante le terapie e che vogliono sentirsi meglio con sé stesse e con gli altri. Il progetto nasce a partire dalla collaborazione tra OTI ITALIA e il Comitato A.N.D.O.S. di Milano ODV e si articola in una serie di trattamenti di estetica oncologica gratuiti per le donne in cura per una patologia tumorale. Gestiti da estetiste certificate OTI, questi trattamenti sono pensati per fornire comfort e benessere e per migliorare l'autostima e l'umore delle pazienti.

L'Innovazione tecnologica al servizio della riabilitazione e della prevenzione

Le tecnologie avanzate rappresentano un pilastro degli Spazi Maugeri. Strumenti come il D Wall, uno specchio digitale per la riabilitazione che monitora il movimento e il controllo posturale, e il WALKER VIEW, un laboratorio di analisi del cammino e della corsa, consentono ai professionisti di seguire il paziente nella riabilitazione, attraverso un trattamento personalizzato e mirato alle problematiche del singolo. Questi strumenti non solo facilitano il recupero fisico dei pazienti, ma ottimizzano anche i risultati terapeutici.

Gli Spazi Maugeri non solo rappresentano un'eccellenza nella medicina di prossimità, ma un punto di riferimento per molti cittadini milanesi e lombardi. Maggiori informazioni sugli Spazi Maugeri sono disponibili sul sito web dei poliambulatori.