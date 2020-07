Milano: torna il kit di benvenuto per tutti i neonati nel 2020

Torna per il quarto anno “Benvenuti nella casa delle coccole”, il progetto di welfare nato dalla collaborazione virtuosa di enti pubblici e aziende private che permetterà di portare nelle case di tutti i nuovi nati residenti a Milano - e di molti altri Comuni italiani che hanno deciso di sposare questa iniziativa - un pacco dono con prodotti per la salute e il benessere di tutti i bambini nati nel 2020 e dei loro genitori. L’iniziativa, che non prevede alcun costo per l’amministrazione, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano, Energie Sociali Jesurum Lab - agenzia di comunicazione specializzata nella realizzazione di progetti di partnership pubblico-privato - LloydsFarmacia, che garantisce la distribuzione capillare del kit e un pool di aziende private che ogni anno mettono a disposizione delle famiglie una serie di prodotti utili nelle prime settimane di vita dei neonati.

Lo scorso anno oltre il 90% di sacchette è stato ritirato a fronte di 10.325 nati nel 2019 e il progetto, anno dopo anno, si è avvicinato sempre più ai bisogni concreti dei neogenitori. Uno sviluppo che, nel corso delle varie edizioni, ha portato anche ad accogliere spunti e suggerimenti dei cittadini: ecco che quindi, per l’assemblaggio dei prodotti, si è passati dalla scatola, con cui il pacco esordiva nel 2017, ad un comodo zainetto, non solo più facile da trasportare, ma anche ecologico, in quanto riutilizzabile. Si è inoltre intervenuti su taglie e tipologie di prodotti, in maniera da rispondere al meglio alle esigenze espresse dai neogenitori.

E proprio a questi ultimi si è voluto dedicare un’attenzione sempre maggiore anche in questa edizione, con l’inserimento di più prodotti rivolti al loro benessere personale. Tra le novità di questa edizione, inoltre, una guida negli anni delicati della crescita dei bambini attraverso prodotti per lo svezzamento e per l’igiene orale. "Siamo felici - dichiarano gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative) - di confermare il proseguimento dell'iniziativa per i nuovi nati anche per il 2020: un modo per dare ai piccoli milanesi un caloroso benvenuto da parte della loro città e allo stesso tempo partecipare alla gioia di tanti neomamme e neopapà. Questa è, ancora una volta, la dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico e privato porti a risultati positivi per l'intera comunità. Intendiamo proseguire su questa strada moltiplicando le occasioni di collaborazione, per una città sempre più inclusiva e vicina alle famiglie".

Riconfermata la dinamica del progetto: a qualche settimana dal parto, le famiglie dei nuovi nati residenti a Milano riceveranno dall’Ufficio Anagrafe una lettera di benvenuto, accompagnata dalle istruzioni per ritirare gratuitamente il kit in una delle 90 LloydsFarmacie. Il progetto di welfare, ispirato ai Paesi scandinavi, nato a Milano nel 2017 è stato via via adottato da diversi altri Comuni d’Italia come Bologna, Cremona, Prato, Lissone, San Giovanni Valdarno, Sant’Agata Bolognese a cui, quest’anno, si sono aggiunti Solaro, Maslianico e Desio. Una dimostrazione del fatto che la collaborazione tra pubblico e privato consente di innescare un meccanismo virtuoso capace di tradursi in un gesto concreto di attenzione verso i bebè e i loro genitori.