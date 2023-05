Il potere terapeutico della realizzazione dei sogni per i bambini malati

La patologia può avere un impatto devastante sulla vita di un bambino e della sua famiglia, influendo non solo sul suo stato di salute fisica, ma anche su quello mentale e sulle relazioni sociali. Pertanto, è fondamentale garantire un'assistenza completa, che includa non solo le terapie mediche, ma anche un accompagnamento a livello psicologico ed emotivo.

Sognare per guarire

Numerosi studi, condotti negli ultimi anni in materia, testimoniano che la realizzazione di un desiderio non è solo un singolo momento di gioia ma ha un impatto anche a lungo termine, e che le emozioni positive ad essa legate possono avere effetti benefici sulla salute e sul benessere psicologico dei bambini malati e delle loro famiglie. La concretizzazione di un sogno offre una pausa dallo stress e dal dolore, creando momenti di gioia e felicità. Inoltre, rafforza l'autostima, la fiducia e la motivazione per affrontare le difficoltà. La creazione di ricordi felici può anche mitigare gli effetti negativi della malattia come la depressione e l'ansia, e stimolare l'empatia e la generosità. Inoltre, vivere un’esperienza del genere può rafforzare i legami familiari, fornendo un supporto emotivo reciproco e un ambiente positivo e di sostegno.

Il valore di un desiderio e il Wish Journey di Make-A-Wish Italia: donare emozioni e speranza attraverso l'esperienza

Make-A-Wish Italia è una Onlus che da 20 anni si dedica alla realizzazione dei sogni dei bambini e dei ragazzi affetti da malattie gravi. La storia di questa associazione comincia nel 1980 negli Stati Uniti, quando il piccolo Chris Greicius, affetto da leucemia, chiese di diventare un poliziotto per un giorno. La sua richiesta fu esaudita e da allora nacque Make-A-Wish, che oggi è presente in oltre 50 paesi nel mondo e ha realizzato più di 500.000 desideri.

Tutte le esperienze realizzate da Make-A-Wish Italia hanno un elemento unificante: il "Wish Journey". Questo coinvolgente percorso accompagna i bambini malati, stimolando la loro fantasia e offrendo esperienze positive. Allo stesso tempo, il "Wish Journey" ha dimostrato di apportare benefici alla loro salute, aiutandoli a sviluppare resilienza e affrontare meglio la malattia. Un percorso che dona speranza e forza a bambini e famiglie.

Make-A-Wish Italia si dedica ogni giorno alla realizzazione dei sogni dei bambini e dei ragazzi malati, mettendo al centro i valori della solidarietà, del rispetto, dell'impegno e della trasparenza. Grazie alla costante presenza e dedizione dei volontari e dei collaboratori, la Onlus può continuare a donare emozioni e speranza, migliorando la qualità di vita dei bambini e dei ragazzi che lottano contro la malattia.

Come sostenere Make-A-Wish Italia

Ogni giorno, migliaia di bambini in Italia affrontano malattie gravi. Make-A-Wish Italia è lì per dare speranza e trasformare queste sfide in opportunità di guarigione. Realizzare desideri però richiede un forte impegno, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello economico. Make-A-Wish Italia non riceve alcun finanziamento pubblico ma si avvale del prezioso contributo dei suoi sostenitori.

Anche tu, con il tuo contributo, puoi fare la differenza e portare gioia e speranza nelle vite dei bambini malati. Ci sono diversi modi per sostenere Make-A-Wish Italia: diventando volontario, facendo una donazione oppure destinando all’associazione il 5 per mille delle tue tasse, un modo concreto e semplice per contribuire alla causa.

Nella tua prossima dichiarazione dei redditi, indica il Codice fiscale 95090980103, e scegli di donare il tuo 5 per mille a Make-A-Wish Italia: darai la possibilità ai bambini malati di realizzare un sogno straordinario.