Progettazione d’interni: quando l’arredamento è studiato con te

Apparentemente, per arredare casa, basta poco: arredi funzionali, quel tocco di estetica e design che non guasta mai e soluzioni tagliate su misura in base alle nostre esigenze. Et voilà, il gioco è fatto! O no?

In effetti, detto così sembra facile, ma in realtà non lo è affatto. Pensateci: innanzitutto spesso non abbiamo per nulla le idee chiare su cosa ci serva veramente. Sul fronte estetica poi… lasciamo stare! E in quanto a soluzioni su misura, c’è da stimare volumetrie e prendere misure, come minimo. Insomma, non è un lavoro da tutti.

Una consulenza professionale a prezzi accessibili

Fortunatamente c’è chi lo può fare al posto nostro: interior designer e consulenti esistono per questo, in fondo. Perché progettare e pianificare l’arredamento di casa è un lavoro che va fatto bene, da professionisti che sappiano valutare e comprendere, a volte meglio di noi, le nostre esigenze, anche e soprattutto in rapporto agli spazi che abbiamo a disposizione nelle nostre case.

E voi direte: “Ma chissà quanto costa affidarsi a un professionista?”. Una domanda assolutamente lecita: il budget, cascasse il mondo, va rispettato. Vi risponderemo, però, con un’altra domanda: quando parliamo di arredamento domestico, di prezzi accessibili, di funzionalità e di design, a voi cosa viene in mente? La risposta è, ovviamente, IKEA.

Solo che, da oggi, a questo nome che tutti ben conosciamo, assocerete anche un’altra sequenza di parole che vi riveliamo nell’ordine in cui emergeranno durante la vostra esperienza di scelta e di acquisto: esigenza, consulenza, progettazione, personalizzazione e, infine, soluzione. Cinque semplici passaggi che vi riguarderanno da vicino, soprattutto se vivete a Milano.

Planning Studio IKEA: progettare soluzioni d’arredo ad hoc nel cuore di Milano

IKEA ha, infatti, aperto in via Albricci 8, proprio in centro e a due passi dal Duomo, un nuovo Planning Studio dedicato completamente alla progettazione degli spazi cucina, living e camere da letto.

Un ambiente di ben 800 mq con cui IKEA punta ad essere sempre più vicina ai propri clienti, agevolandoli e guidandoli passo dopo passo nella progettazione degli spazi domestici, grazie al supporto costante dei suoi consulenti esperti.

La ricerca di soluzioni ad hoc pensate per andare incontro ai gusti, alle esigenze peculiari di ciascuno e agli spazi unici di ogni casa, permetterà ai consulenti di trovare, nell’ampia gamma di prodotti IKEA, quelli perfetti per il cliente, in termini di estetica, materiali e idee creative, realizzando ambienti armonici e rispondenti ai suoi bisogni.

Insomma, in un mondo in cui le esigenze e le modalità di scelta dei consumatori evolvono, IKEA continua a essere vicina ai propri clienti e a offrire loro nuove e diverse possibilità di migliorare la vivibilità degli ambienti di casa. Oggi lo fa con un touchpoint in grado di proporre un servizio indispensabile a soddisfare tutte le esigenze di chi, davanti a una stanza vuota, non sa come muoversi.