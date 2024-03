Quando la perdita di capelli mina l'autostima

La perdita di capelli è un'esperienza che accomuna milioni di persone in tutto il mondo, uomini e donne di ogni età. Oltre a rappresentare un problema estetico, questa situazione può avere ripercussioni profonde sulla sfera emotiva e psicologica, minando l'autostima, la sicurezza in sé stessi e, più in generale, la qualità della vita. Quando i capelli iniziano a diradarsi o a cadere in maniera evidente è naturale sentirsi vulnerabili e inadeguati, con il timore di essere giudicati dagli altri. Questo disagio può portare a un progressivo isolamento sociale, alla tendenza a evitare situazioni in cui ci si sente esposti, fino a sviluppare, nei casi più gravi, stati d'ansia o depressione. Per ritrovare un benessere psicofisico completo è fondamentale non sottovalutare l'impatto emotivo e agire tempestivamente: accanto alle cure specifiche può essere di grande aiuto intraprendere un percorso di supporto psicologico mirato, per imparare a gestire le emozioni negative e ritrovare la fiducia in sé stessi.

Gruppo Insparya, tra i leader Europei nella lotta alla perdita di capelli

Affrontare l'alopecia con consapevolezza e determinazione è il primo passo per riconquistare una vita serena e appagante: è dunque fondamentale poter contare su un punto di riferimento affidabile e portatore di innovazione nella diagnosi, nel trattamento e nella ricerca in campo tricologico. È proprio con questo obiettivo che nasce il Gruppo Insparya, realtà che, con oltre 15 anni di esperienza e 60.000 pazienti, ha fatto della lotta alla caduta dei capelli la sua mission

La storia di Insparya inizia con l'esperienza ventennale del suo CEO e co-fondatore, Paulo Ramos, che ha deciso di mettere le sue competenze al servizio di chi lotta contro l'alopecia, creando una realtà innovativa ed esclusivamente specializzata nella salute dei capelli, grazie alla sua continua ricerca che persegue all’interno dell’Insparya Science and Clinical Institute. Ogni anno vengono destinati più di 2 milioni di euro alla ricerca biomedica e tecnologica sull'alopecia, sotto la guida del Dott. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya. Grazie all’entrata come co-fondatore di Cristiano Ronaldo, il Gruppo ha poi conosciuto una rapida espansione, con l'apertura di Centri in diversi paesi. Una crescita che ha visto protagonista anche l’Italia, con l'inaugurazione, nel 2022, di un Centro moderno e di design proprio nel cuore di Milano, in via Fernanda Wittgens, 2 (zona Vetra): oltre 1.200 metri quadri esclusivamente dedicati alla salute dei capelli e all’alopecia.

In solo un anno e mezzo, Insparya Milano ha trattato oltre 5.000 pazienti e più di 2.000 di essi si sono affidati al Centro meneghino per il proprio trapianto. Il successo di Insparya si basa sull'expertise di un Gruppo di oltre 400 professionisti, tra cui medici, infermieri, consulenti clinici e ricercatori. L'approccio è multidisciplinare, per offrire a ogni paziente una soluzione completa e personalizzata, che spazia dalla corretta diagnosi all'intervento più indicato, al fine di ottenere risultati naturali e duraturi nel tempo. Non solo trapianto di capelli, ma anche trattamenti non invasivi come la mesoterapia MesoHAir+, una tecnica di biostimolazione e nutrizione dei follicoli piliferi attraverso microiniezioni di un preparato a base di acido ialuronico, vitamine e fattori di crescita naturali.

Inoltre, ha sviluppato una gamma di prodotti per la cura dei capelli che, grazie ai loro ingredienti e proprietà, permettono di curare e trattare i capelli e il cuoio capelluto, anche a casa.

Una linea completa di 5 shampoo destinati sia all’uso regolare, sia al trattamento di eventuali sintomi che possono manifestarsi nei capelli, come untuosità, forfora, irritazione o caduta disponibili presso il nuovo Centro Insparya di Milano.

Insparya, si distingue per l'utilizzo di tecnologie innovative moderne, sviluppate per minimizzare i tempi di recupero e ottimizzare il risultato. Un impegno costante nella ricerca, che si traduce in interventi sempre meno invasivi e più efficaci perché al centro, per Insparya, c'è sempre la persona, con le sue esigenze e le sue fragilità, che vengono accolte e accompagnate in un percorso di rinascita completo.

Perchè scegliere Insparya

Scegliere Insparya significa affidarsi a un Gruppo di professionisti che ha fatto della lotta all'alopecia la sua missione: l'esperienza del team di specialisti, unita alle tecniche innovative, permette di effettuare il trapianto di capelli in una sola giornata, riducendo i tempi di recupero e consentendo al paziente di tornare rapidamente alla sua quotidianità, con la tranquillità di un monitoraggio costante per i 18 mesi successivi all'intervento.

Insparya affonda le sue radici in una metodologia propria, frutto di una ricerca scientifica e tecnologica continua, che porta a sviluppi costanti messi prontamente al servizio dei pazienti. L'innovazione si sposa con l'attenzione per la persona: tecnologie moderne vengono impiegate con l'obiettivo di rendere gli interventi sempre meno invasivi, più precisi ed efficaci, per un approccio che non si limita al semplice trapianto, ma abbraccia la persona nella sua totalità.

Affidarsi a Insparya significa scegliere un partner affidabile e per intraprendere un Percorso Consapevole e completo di lotta all'alopecia, un cammino che accompagna il paziente verso il raggiungimento di un nuovo benessere, costruito su autostima, serenità e fiducia nel futuro. Perché in Insparya, ogni persona è al centro di un programma su misura, studiato per rispondere alle sue esigenze specifiche con soluzioni avanzate e la preparazione di un team che mette passione e competenza al servizio del paziente.

Il primo passo verso una nuova vita?

Per maggiori informazioni prenota una valutazione personalizzata con Insparya

Se anche tu stai affrontando il delicato problema dell'alopecia e desideri intraprendere un percorso verso una rinnovata serenità, il team di Insparya è pronto ad accoglierti e ad accompagnarti in ogni fase del tuo cammino.

Puoi prenotare una prima visita senza impegno sul sito ufficiale di Insparya: i nostri esperti sono a tua disposizione per valutare il tuo caso specifico e proporti la soluzione migliore per le tue esigenze. E per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità e iniziative del Gruppo, non dimenticare di seguire le nostre pagine social. Con Insparya, il primo passo verso una nuova vita è ancora più vicino.