Riciclare le bottiglie in PET: come salvare il Pianeta e vincere una crociera

Nel mondo delle bottiglie per bevande e alimenti, esiste un materiale che si distingue per la sua versatilità e la sua ecocompatibilità: il PET, ovvero "polietilene tereftalato". Ciò che rende il PET speciale e potenzialmente molto sostenibile è la sua capacità di essere riciclato innumerevoli volte senza perdere le sue caratteristiche fisiche e quindi ridurre la necessità di produrre nuova plastica vergine.

Per proteggere l'ambiente, è fondamentale investire nel recupero consapevole delle risorse e promuovere una corretta gestione dei rifiuti. Un esempio virtuoso di questa filosofia è rappresentato dall'iniziativa lanciata da Coripet, che si propone di coinvolgere tutti i cittadini nel processo di raccolta e riciclo delle bottiglie in PET. Su tutto il territorio italiano, Coripet ha installato degli appositi punti di raccolta intelligenti: basta consegnare le bottiglie in plastica vuote presso questi punti per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta, evitando lo spreco di risorse preziose.

Ma non è tutto: partecipando a questa iniziativa, si avrà anche la possibilità di vincere una fantastica crociera. Ogni bottiglia riciclata sarà un passo verso un futuro più sostenibile e al contempo un'opportunità di realizzare un viaggio da sogno.

Abbraccia l’impegno ecosostenibile e vinci una crociera con Coripet

Con il concorso "Segui una nuova rotta", Coripet offre l'incredibile possibilità di vincere 40 favolose crociere. Ogni mese, per un periodo di otto mesi, cinque fortunati partecipanti vengono estratti a sorte per aggiudicarsi l’ambito premio. Presso Leroy Merlin, a Lissone, è stato assegnato il premio più recente: una crociera del valore di 1750 euro.

Partecipare all’iniziativa (valida fino al 31 ottobre 2023) è semplice:

- Scarica l’app Coripet, disponibile sia per Android che per iOS

- Ricicla le bottiglie in PET presso uno dei tantissimi eco-compattatori di Coripet (qui la mappa)

- Raccogliere i punti ed attendere le estrazioni mensili

Aderire al concorso offre l’opportunità di vincere, oltre alle crociere, sconti e buoni acquisto presso i supermercati e negozi partner. “Segui una nuova rotta” rappresenta un'ottima occasione per ridurre la necessità di creare costantemente nuova plastica vergine e promuovere l'utilizzo responsabile di quella già esistente. Adottando il modello 'bottle to bottle', si possono adottare abitudini virtuose, sostenibili e all'avanguardia.