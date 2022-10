Cosa significa riciclare (davvero) la carta?

Possiamo orgogliosamente dire che, con oltre 3 milioni di tonnellate di carta riciclata all’anno e una percentuale di riciclo degli imballaggi cellulosi di circa l’82%, il nostro Paese è tra i primi in Europa per tasso di riciclo.

Riciclare carta non è soltanto una buona pratica quotidiana, ma anche un ottimo strumento per limitare l’inquinamento atmosferico e delle acque, per risparmiare energia e per ridurre l’emissione di carbonio.

Preferire l’acquisto di carta riciclata ed ecologica significa contribuire attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale e avere a cuore il futuro del nostro Paese e delle nuove generazioni.





Loretoprint è la storica tipografia di Milano che da più di 50 anni investe nella formazione e nell’innovazione tecnologica per migliorare i propri servizi, riducendo gli sprechi e ottimizzando l'utilizzo dell'energia stessa.

Loretoprint offre ai suoi clienti ben 5 campionari di carte selezionate certificate e riciclate, in grado di soddisfare ogni esigenza grazie ad una consulenza personalizzata.