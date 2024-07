La rivoluzione del retail sportivo con innovazione e sostenibilità

Il Leader mondiale nel settore degli articoli sportivi, ha intrapreso un ambizioso rebranding globale, iniziando dal negozio di Corsico in Italia.

Questa trasformazione si concentra su tre aspetti principali: modernizzazione dei negozi, integrazione delle tecnologie digitali e promozione della sostenibilità.

La modernizzazione dei negozi mira a creare un'esperienza di acquisto più coinvolgente e intuitiva per i clienti.

Elementi come il nuovo layout circolare, insieme a display interattivi, sono progettati per mettere in risalto l'offerta multisport di Decathlon, rafforzando il posizionamento del brand come accessibile e multispecialista.

Una delle innovazioni più importanti è il Circular Hub, introdotto nel negozio di Corsico. Questo spazio offre servizi di riparazione, noleggio e vendita di prodotti usati, promuovendo un modello di economia circolare. Il Circular Hub aiuta i clienti a estendere il ciclo di vita dei loro articoli sportivi, riducendo l'impatto ambientale.

La strategia 'Digital First' di Decathlon integra tecnologie digitali avanzate per migliorare l'interazione con i clienti. Gli schermi interattivi in negozio permettono di esplorare l'offerta online e scoprire il programma di membership e l'app Decathlon, garantendo un'esperienza di acquisto fluida e omnicanale.



Decathlon ha inoltre fissato l'ambizioso obiettivo di raggiungere il net zero entro il 2050, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità. Attraverso il servizio Buy Back e il noleggio di attrezzature sportive, l'azienda offre alternative all'acquisto di nuovi prodotti, promuovendo pratiche sostenibili.Con queste iniziative, Decathlon non solo migliora la customer experience, ma si posiziona anche come leader nell'adozione di pratiche sostenibili nel settore retail sportivo.