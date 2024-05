Salute dei capelli: sfatiamo i falsi miti più diffusi

Nell'era digitale, l'accesso alle informazioni è diventato più semplice che mai. Tuttavia, nel mare magnum di internet, spesso si nascondono false credenze che, anziché aiutarci a prenderci cura della nostra chioma, rischiano di danneggiarla. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya, ci aiuta a fare chiarezza su alcuni dei falsi miti più diffusi:

. Nonostante le differenze biologiche, la cura dei capelli è sostanzialmente la stessa per entrambi. Entrambi devono essere trattati con attenzione e seguendo le esigenze specifiche del proprio tipo di capello. L'acqua di mare danneggia i capelli? Non del tutto. Sebbene il sale presente nell'acqua di mare possa seccare i capelli, apporta anche minerali e vitamine che possono favorire la salute dei capelli e del cuoio capelluto. Dopo una giornata in spiaggia, è importante lavare i capelli con uno shampoo nutriente e idratante, come Insparya Nutri Plus o Insparya Prevent HA.

Forse la convinzione più diffusa e pericolosa, però, è quella che riduce i capelli a una mera questione estetica. La salute della chioma è infatti strettamente legata al benessere psicofisico: basti pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'alopecia una malattia con un impatto significativo sull'autostima e sulla qualità della vita. Non solo: studi scientifici hanno dimostrato che la calvizie può essere considerata anche un fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma. Con l'assenza di capelli, infatti, la pelle del cuoio capelluto è più esposta alle aggressioni del sole, aumentando la tendenza a subire lesioni, specialmente quando non si usano creme solari o cappelli protettivi. Proprio per sensibilizzare su questo tema, il 6 maggio in Italia si celebra il Melanoma Day, una giornata dedicata alla prevenzione e alla lotta contro questo tipo di tumore cutaneo.

Proprio in occasione del Melanoma Day, Insparya ribadisce il suo impegno non solo nel contrastare la caduta dei capelli, ma anche nel promuovere la salute della pelle e la consapevolezza sui rischi legati all'esposizione solare.

In un panorama così vasto e spesso confuso, dove la salute dei capelli si intreccia con questioni ben più ampie come il benessere psicofisico e la prevenzione delle malattie della pelle, diventa cruciale poter contare su un punto di riferimento affidabile, che sappia guidarci verso scelte consapevoli e soluzioni efficaci. È qui che entra in gioco il Gruppo Insparya, leader in Europa nella ricerca, diagnosi e trattamento delle problematiche legate alla salute dei capelli, ma anche alleato prezioso nella lotta contro l'alopecia e nella prevenzione del cancro della pelle. Con oltre 15 anni di esperienza e più di 60.000 pazienti trattati, Insparya si distingue per il suo approccio innovativo e multidisciplinare, che mette al centro la persona con le sue esigenze specifiche.

Un esempio concreto è la linea di prodotti per capelli Insparya sviluppata da Insparya, che comprende formulazioni ad hoc per rispondere alle diverse esigenze: 5 shampoo destinati sia all’uso regolare, sia al trattamento di eventuali sintomi, come untuosità, forfora, irritazione o caduta.

Gruppo Insparya è sinonimo di innovazione e ricerca continua: ogni anno l’azienda investe oltre 2 milioni di euro in studi clinici e sviluppo di nuove tecnologie, con l'obiettivo di offrire ai pazienti soluzioni sempre più efficaci e innovative. Cuore pulsante della ricerca è l'Insparya Science and Clinical Institute, dove un team di oltre 400 tra medici, ricercatori e specialisti lavora costantemente per sviluppare protocolli all'avanguardia e terapie personalizzate, dalla diagnosi al trattamento. Ma ciò che rende davvero unica l'esperienza con Insparya è l'attenzione per la persona nella sua totalità. Ogni paziente viene accolto e accompagnato in un percorso di rinascita completo, che va oltre il semplice trattamento estetico, perché in Insparya la salute dei capelli è vista come un tassello fondamentale del benessere e dell'equilibrio di ogni individuo.

