Una sera di yoga e divertimento: la rivoluzione del benessere notturno

Domenica, tardo pomeriggio in una discoteca.

Una cinquantina di ragazzi e ragazze arrivano alla spicciolata con abbigliamento comodo, tappetino e tanta voglia di scoprire cosa li attenderà da lì alle prossime ore.



Comincia così l’evento privato, organizzato da Life Circle per la propria community, per unire sedute di yoga, bagno sonoro, aperitif party con healthy food e dj set. Molti dei partecipanti sono straniti; yoga a un party è non solo qualcosa di mai visto, ma anche concettualmente all’opposto..o forse no. Con Life Circle, la sfera olistica e il benessere interiore si fondono con la spensieratezza e la leggerezza della vita notturna per concepire una nuova formula del divertimento. La ricerca spirituale sviluppata all’interno di una discoteca, in un viaggio che porta a ritrovare se stessi, liberandosi dallo stress quotidiano. Il mondo della notte si fonde con l’armonia e la pace interiore delle arti olistiche, accompagnati poi dal suono dei violini che giocano con il dj. Le experience cominciano con il suono e l’ascolto dei propri respiri in due sale distinte;così la community inizia il suo viaggio mentale. Ed è al termine delle sessioni spirituali che si apre l’altro filone della serata. Tra le luci del tramonto e con la vista dello skyline di Milano si apre il buffet dell’aperitivo con un assortimento di cibi healthy food e bevande superfood con smoothies ma anche cocktail analcolici e non. Finchè poi le luci della notte lasciano lo spazio alla musica e al divertimento in un contesto dove nelle ore precedenti si sono create amicizie, alchimie e la condivisione di una experience prima e unica nel suo genere.