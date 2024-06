Salute: eliminare le lunghe attese ospedaliere grazie ai servizi infermieristici a domicilio

Nonostante medici, operatori sanitari e strutture d’eccellenza, gli italiani hanno da anni difficoltà ad accedere alle cure. Liste d’attesa, ospedali sovraffollati e tempistiche incerte non fanno ben sperare nemmeno per il futuro, anche per le attività più essenziali. Proprio per questo sempre più persone cercano alternative rapide ed efficienti.

Tra queste spicca GAPCLINICS, un progetto innovativo che introduce il concetto di sanità diffusa e decentralizzata, con tanti servizi a cui poter accedere, tra cui quelli infermieristici domiciliari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tanti servizi infermieristici direttamente a domicilio

Quella di GAPCLINICS è una rete di strutture sanitarie e specialisti della salute in grado di rispondere alle più diverse esigenze dei pazienti in tempi brevi, con una diffusione sul territorio che gli consente di fronteggiare efficacemente le sfide della sanità moderna.

I servizi di assistenza infermieristica sono erogati da un team di infermieri altamente specializzati che, grazie ad un’organizzazione snella e flessibile, possono garantire cure personalizzate e soddisfare rapidamente le diverse esigenze dei pazienti, ovunque si trovino.

La vera novità introdotta da GAPCLINICS è l’approccio: assistere e curare le persone direttamente a casa, oltre che in ambulatorio e nelle strutture convenzionate, eliminando di fatto il problema delle liste d’attesa e delle lunghe file in ospedale, offrendo così, oltre all’assistenza infermieristica 24/7, anche servizi domiciliari per prelievi, emogasanalisi, tamponi, medicazioni, somministrazione di farmaci, diagnostica strumentale come ECG e Holter, e la gestione completi di presidi quali stomie, cateteri e PEG.

Flessibilità e diritto alla salute

Questo tipo di assistenza garantisce senz’altro una maggiore flessibilità rispetto alle cure ordinarie: avere a portata di mano nuove soluzioni è, infatti, un grande vantaggio per chiunque abbia bisogno di accedere ai servizi essenziali, con la comodità di poterli avere direttamente a casa.



