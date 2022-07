Lo shopping estivo vi aspetta: prepara al meglio la tua estate

L?estate è iniziata, le vacanze sono sempre più vicine e i più fortunati sono già sulle spiagge a rilassarsi.

Luglio però non è solo mare, piscine e tintarelle di sole, luglio è il mese dei saldi e quale migliore occasione per rifarsi il guardaroba se non una giornata al Franciacorta Village?

Il centro si è rifatto il look e si prepara agli sconti con una serie di eventi dedicati al risparmio e al divertimento.

Scopriamo quali!

Franciacorta Village: il luogo migliore per il vostro shopping

I 190 negozi del Franciacorta Village sono attrezzati per i saldi, iniziati sabato 2 luglio.

Prezzi convenienti e gli ultimi arrivi sono pronti per rinnovare il vostro guardaroba.

Alle migliori marche presenti nel centro si aggiungono nuovi store: Marc?O Polo, il brand svedese che propone una nuova collezione uomo/donna realizzata con solo materiali naturali come cotone e lino. Un?azienda internazionale attenta alla qualità al design e con una spiccata dedizione all?ambiente.

Per chi invece predilige la moda italiana Duvetica è la soluzione ideale, il nuovo punto vendita ne incarna appieno lo stile inconfondibile, con capi cool e spensierati, coloratissimi e dal design esclusivo. L?offerta di Duvetica, nota per i piumini in tessuti tecnici, è ampliata da T-shirt, felpe, polo e gonne.

L?estate non è solo nei vestiti, ma anche nelle calzature e il nuovo store Havaianas ci arriva in soccorso per le giornate in spiaggia e in piscina. L?offerta delle iconiche infradito porta lo spirito brasiliano al Franciacorta Village e con oltre 400 modelli, sarete sicuri di trovare quello più adatto al vostro stile.

Siete alla ricerca di un capo ideale alle feste estive più esclusive?

Liviana Conti, grazie all?ampliamento della propria boutique, è pronta a vestire le vostre giornate nella maniera più cool. Liviana Conti è la signora italiana dell?inventive knitting, facendo del minimal e della raffinatezza lo stile distintivo del marchio, rigorosamente artigianale e made in italy.

Non solo Shopping ma anche musica ed eventi

Lo shopping è un?attività che richiede energie, quindi cosa fare per ricaricare le batterie tra un negozio e l?altro?

Una pausa nel nuovo locale Starbucks, gustandosi un Frappuccino e assaggiando un?ampia selezione delle proposte food è proprio quello che serve.

L?ampio dehor esterno consente di rilassarsi e di pianificare con cura i nostri prossimi acquisti.

Per tutti gli amanti della musica poi non si possono perdere i DjSet, organizzati da Radio Montecarlo.

Sabato 9, 16 e 23 luglio dalle 18:30 in poi i Dj allieteranno la piazza del Franciacorta Village con gli hit dell?estate 2022 il giusto contesto per gustare un aperitivo a base di Franciacorta.

Franciacorta Village: un?eccellenza nel mondo dello shopping

Il centro non è solo un punto di riferimento per lo shopping lombardo, è anche un?eccellenza scelta direttamente dai propri clienti.

Franciacorta Village è stato insignito di due prestigiosi riconoscimenti: il Tripadvisor Travellers Choice Awards e Italy?s Best Customer Servisce ed. 2022-2023 in base alla classifica su una ricerca condotta dal Corriere della sera.

Il primo riconoscimento è un attestato conferito dalla community di viaggiatori internazionali e si basa sulla qualità delle recensioni positive ricevute dal Franciacorta Village nell?arco dei 12 mesi precedenti.

Il secondo invece è conferito da una ricerca condotta dal Corriere della sera in collaborazione con la società internazionale di ricerca ed analisi Statistica che riconosce al Franciacorta Village il secondo posto in Italia come Miglior Servizio Clienti 2022 per la categoria degli Outlet.

Al Franciacorta Village potrete trovare un?ampia selezione di negozi per il vostro shopping e una serie di locali dove potrete rilassarvi e godervi una giornata immersi in un luogo che viene riconosciuto come un?eccellenza.

Prepararvi alle vostre vacanze 2022 non è mai stato così piacevole.