Sotto il sole estivo: come prendersi cura dei capelli

L'estate è la stagione più amata, quella in cui finalmente ci si può concedere il meritato relax tra bagni in mare, giornate in spiaggia e lunghe passeggiate all'aria aperta. Tuttavia, questi mesi possono rivelarsi un periodo critico per la salute dei nostri capelli, messi a dura prova da fattori ambientali come sole, salsedine, cloro e sudore. L'esposizione prolungata ai raggi UV, infatti, può rendere la chioma secca, spenta e fragile, mentre il contatto con l'acqua di mare o delle piscine rischia di impoverirla e danneggiarla ulteriormente.

Nonostante questo, l’estate non presenta particolari controindicazioni per sottoporsi a un trapianto di capelli, a patto di seguire alcune semplici accortezze indicate dagli esperti; tali accorgimenti sono in parte gli stessi raccomandati durante il resto dell’anno e, in parte ricalcano le buone norme che tutti noi dovremmo seguire nella stagione calda. Innanzitutto, è fondamentale evitare l'esposizione diretta al sole nella zona trapiantata per i primi giorni e utilizzare sempre una protezione solare specifica a partire dall'ottavo giorno post-intervento. Per quanto riguarda i bagni, è consigliabile attendere almeno 7 giorni prima di immergersi in mare e 15 giorni per la piscina, ricordandosi di sciacquare subito dopo i capelli. Infine, per garantire il successo dell'intervento e il comfort del paziente, è essenziale seguire scrupolosamente le indicazioni del team clinico per la cura post-operatoria. Il Gruppo Insparya, tra i leader europei nel settore della cura dei capelli, offre un supporto completo e personalizzato ai pazienti che decidono di sottoporsi al trapianto, accompagnandoli prima, durante e dopo l'intervento per assicurare loro i migliori risultati e una piena tranquillità.

Il decalogo estivo per la salute dei capelli

Per affrontare al meglio l'estate e mantenere i capelli sani e lucenti, è fondamentale adottare una haircare routine adeguata e seguire alcuni semplici accorgimenti. Questo vale ancora di più per chi si è sottoposto a un trapianto di capelli e desidera proteggere l'evoluzione dei risultati, godendosi al contempo le vacanze in totale tranquillità.

Ma quali sono le buone abitudini da adottare e gli errori da evitare per avere una chioma al top anche sotto il sole? A rispondere a questa domanda è il Dottor Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya, tra i leader europei nel settore della cura dei capelli. Ecco i suoi 10 consigli per mantenere i capelli sani e lucenti durante tutta l'estate:

Curare l'idratazione con prodotti specifici che migliorino la struttura del capello e ne preservino la lucentezza. Via libera a shampoo e maschere a base di collagene, alleato prezioso per rinforzare la chioma e stimolarne la crescita.

con prodotti specifici che migliorino la struttura del capello e ne preservino la lucentezza. Via libera a shampoo e maschere a base di collagene, alleato prezioso per rinforzare la chioma e stimolarne la crescita. Utilizzare cappelli e berretti per proteggere i capelli dai raggi UV, senza però abusarne per non soffocare il cuoio capelluto. Meglio alternare le protezioni e concedere alla cute il giusto tempo per respirare.

per proteggere i capelli dai raggi UV, senza però abusarne per non soffocare il cuoio capelluto. Meglio alternare le protezioni e concedere alla cute il giusto tempo per respirare. Evitare di raccogliere o legare troppo spesso i capelli , soprattutto se bagnati, per prevenire la caduta da trazione. Se proprio non si può rinunciare all'hairstyle "up", meglio optare per elastici in silicone o rivestiti in tessuto, più delicati sulla fibra capillare.

, soprattutto se bagnati, per prevenire la caduta da trazione. Se proprio non si può rinunciare all'hairstyle "up", meglio optare per elastici in silicone o rivestiti in tessuto, più delicati sulla fibra capillare. Asciugare bene il cuoio capelluto , preferibilmente con il phon a bassa temperatura e a una distanza di 15-20 cm. L'asciugatura naturale è concessa, ma il getto tiepido rimane la soluzione migliore.

, preferibilmente con il phon a bassa temperatura e a una distanza di 15-20 cm. L'asciugatura naturale è concessa, ma il getto tiepido rimane la soluzione migliore. Lavare sempre i capelli dopo il bagno in mare o in piscina , usando acqua tiepida o fredda. Attenzione all'acqua troppo calda, che può disidratare e danneggiare le proteine del capello.

, usando acqua tiepida o fredda. Attenzione all'acqua troppo calda, che può disidratare e danneggiare le proteine del capello. Sciacquare i capelli anche prima di immergersi , per ridurre l'assorbimento di sostanze dannose come il cloro. Un velo di acqua dolce, infatti, crea una barriera protettiva sulla chioma.

, per ridurre l'assorbimento di sostanze dannose come il cloro. Un velo di acqua dolce, infatti, crea una barriera protettiva sulla chioma. Seguire un'alimentazione ricca di omega 3, omega 6, vitamina C e carotenoidi , preziosi alleati della salute dei capelli. Spazio dunque a sardine, sgombri, noci, salmone, agrumi, carote, zucca, pesche e albicocche.

, preziosi alleati della salute dei capelli. Spazio dunque a sardine, sgombri, noci, salmone, agrumi, carote, zucca, pesche e albicocche. Limitare il più possibile tinture e trattamenti aggressivi , che rendono i capelli più vulnerabili. Se non si può proprio rinunciare al colore, meglio evitare la piscina per almeno una settimana dopo l'applicazione.

, che rendono i capelli più vulnerabili. Se non si può proprio rinunciare al colore, meglio evitare la piscina per almeno una settimana dopo l'applicazione. Non dimenticare mai la protezione solare specifica per capelli , preferendo prodotti con filtri UV e ingredienti naturali da applicare più volte al giorno, per una barriera sempre attiva.

, preferendo prodotti con filtri UV e ingredienti naturali da applicare più volte al giorno, per una barriera sempre attiva. Scegliere prodotti che incorporano agenti protettivi contro il cloro, per una difesa a 360 gradi. Una chioma ben protetta è il segreto per un'estate senza pensieri.

Insparya: il partner ideale per la salute dei tuoi capelli, in estate e non solo

I preziosi consigli del Dottor Portinha nascono dall'esperienza e dalla competenza del Gruppo Insparya, da oltre 15 anni punto di riferimento per la cura e la salute dei capelli. Con più di 60.000 pazienti trattati e un costante impegno nella ricerca e nell'innovazione, Insparya si distingue per il suo approccio multidisciplinare e personalizzato, che mette al centro la persona con le sue esigenze specifiche. Ogni anno, il Gruppo investe oltre 2 milioni di euro in studi clinici e sviluppo di nuove tecnologie presso l'Insparya Science and Clinical Institute, con l'obiettivo di offrire ai pazienti soluzioni sempre più efficaci e innovative. Ma Insparya non è solo scienza e tecnologia: è anche attenzione, empatia e accompagnamento continuo, per garantire a ogni paziente un percorso di cura completo e su misura.

I trattamenti Insparya per l'estate

Per rispondere alle esigenze specifiche dei mesi estivi, Insparya propone una serie di trattamenti innovativi, che spaziano dai dispositivi di ultima generazione ai prodotti per la detersione quotidiana.

Il 4Gen Insparya®, ad esempio, è un rivoluzionario device che combina quattro trattamenti in un solo strumento (elettrico, biochimico, meccanico e laser) per contrastare l'alopecia e la perdita dei capelli. Comodo e facile da usare anche in viaggio, permette di ottenere risultati visibili in soli 4 mesi.

Per chi cerca un trattamento efficace per la biostimolazione e la nutrizione dei capelli, la Mesoterapia MesoHair+ Home è la soluzione ideale. A base di acido ialuronico, vitamine, fattori di crescita naturali e antiossidanti, è pratica e priva di effetti collaterali. La mesoterapia può essere effettuata a casa propria in tutta tranquillità o, in alternativa, in tutti i centri Insparya.

Infine, per la detersione quotidiana durante l'estate, gli shampoo Insparya sono alleati irrinunciabili: Nutriplus, con farina d'avena, aloe vera e alghe marine, è perfetto per un uso frequente; Prevent-HA, con alghe e acido ialuronico, è indicato contro la caduta e per capelli sottili e deboli.

Con Insparya, il benessere dei tuoi capelli è in mani esperte, in estate come in ogni stagione.