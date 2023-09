Sagra del gorgonzola: come gustare questa delizia senza peso sullo stomaco

Il gorgonzola è un formaggio molto noto, che prende il nome dalla città lombarda che gli ha dato i natali.

Prodotto dal sapore e dall’aspetto inconfondibili, è talmente apprezzato da diventare il protagonista di una sagra dedicata.

Sabato 16 e domenica 17 settembre, infatti, avrà luogo la Sagra Nazionale del Gorgonzola, istituita dalla Pro Loco dell’omonima città.

La scelta del mese di settembre per organizzare l’evento non è stata casuale: era in questo periodo che, dalle valli, giungevano numerose mandrie a pascolare e, in occasione della Sagra, si vuole ricordare questo momento.

La festa, giunta alla sua 23ª edizione, è quindi un’opportunità per approfondire la conoscenza del territorio: in quest’occasione, infatti, la città di Gorgonzola ospita convegni, esposizioni, mostre e dimostrazioni della lavorazione del suo prodotto locale, promuovendo le tradizioni legate alla cultura contadina.

Le attrattive della Sagra sono in grado di polarizzare non solo l’interesse dei locali, ma anche di numerosi turisti, italiani e stranieri.

Proprio per accogliere al meglio il sempre crescente numero di visitatori, l’organizzazione si è premurata di estendere le zone in cui si celebrerà l’evento: gli esercizi commerciali alimentari di Gorgonzola si preparano a ricevere tutti coloro che vorranno prendere parte alla festa.

Inoltre, ci saranno vari banchetti dove poter gustare e acquistare le specialità italiane.

L’aspetto gastronomico è un punto focale della Sagra e, sotto questo aspetto, gli appassionati dell’oro bianco-verde (come viene definito il gorgonzola) non rimarranno delusi; gli ospiti, infatti, potranno deliziare il loro palato assaporando piatti base di riso, pasta e polenta resi unici dal protagonista indiscusso della Sagra, assaggiare specialità dolci e salate o gustare un pezzo di gorgonzola da solo, godendo appieno del suo sapore inconfondibile.

Un’occasione da non perdere per tutti i golosi.



