Educare al cambiamento: un progetto ambientale per i più giovani

Dopo lo straordinario successo riscontrato lo scorso anno con “Generation Ami – a scuola di electric mobility”, campagna educational sulla mobilità elettrica e sostenibile, il progetto “GenerationAMI” promosso da Citroën Italia torna e si trasforma in “GenerationAMI – l’electric mobility per lo sport”.

Il progetto prevede la sponsorizzazione di 20 Società Sportive per incontrare i giovani e le giovani atlete, promuovendo l'utilizzo della mobilità elettrica e sensibilizzando sui temi della sostenibilità ambientale. Grazie a questa iniziativa, Citroën Italia intende sostenere l'impegno delle giovani atlete, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile, e allo stesso tempo contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

La nuova campagna mantiene i due patrocini ministeriali e si arricchisce della collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro e i suoi 10.000 atleti iscritti tra i 14 e i 18 anni.

I contenuti del progetto

Gli atleti ricevono un kit digitale per approfondire la mobilità urbana elettrica con zero emissioni e alla fine del percorso educativo possono testare le loro conoscenze tramite un questionario, ricevere un attestato di partecipazione e Crediti Formativi.

Come per l’edizione riservata alle scuole, questo questionario permette di partecipare al Concorso a Premi GenerationAMI, che mette in palio un comodato d'uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI, per un vincitore estratto tra tutti i partecipanti e un voucher di 500€ per l'acquisto di materiale per la palestra della società sportiva di riferimento.

Non solo, nel cortile delle società sportive, gli atleti hanno l'opportunità di effettuare Test Drive a bordo di Citroën Ami 100% elettriche, fornite dalla concessionaria Stellantis &You Milano.

I giovani atleti del Centro Sportivo Mojazza vestono divise brandizzate Citroën, i campi da gioco e i parcheggi dei palazzetti sono allestiti con striscioni, bandiere dell'iniziativa, un grande gazebo gonfiabile e un divertente punto foto con hashtag #gënerationAMI.

Una vera e propria partecipazione alla realizzazione di un obiettivo necessario: quello di farsi portavoce del cambiamento ambientale in atto, attraverso la sostenibilità ambientale.

Tutto questo è possibile grazie a Citroën e NEWAYS, un'azienda specializzata in comunicazione e progetti educativi.