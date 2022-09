In arrivo una Milano Fashion Week all’insegna della sostenibilità

Il tema della sostenibilità si fa, costantemente, più sentito e pervasivo: se prima era prerogativa di alcune imprese particolarmente attente, oggi sono sempre di più le realtà che decidono di impegnarsi in tal senso.

La Milano Fashion Week non fa differenza.

L’edizione in arrivo dal 20 al 26 settembre sarà, infatti, all’insegna della sostenibilità.

Tra gli eventi in programma, ve ne saranno alcuni dedicati all’argomento.

Sostenibilità nel campo della moda

Il 25 settembre, presso il Teatro La Scala, si terrà la quinta edizione dei CNMI Sustainable Fashion Awards, organizzati in collaborazione con l'Ethical Fashion Initiative (EFI) delle Nazioni Unite, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Agenzia ICE e del Comune di Milano.

Durante la serata di gala, presentata da Rossy De Palma, verranno premiati i progetti realizzati nell’ultimo anno e dedicati alla moda sostenibile.

La giuria verrà presieduta da Dame Ellen McArthur.



Inoltre, presso lo spazio gratuito Fashion Hub, collocato all’interno dell’ADI Design Museum, verrà ospitato il progetto Designer for the planet, dedicato alla moda sostenibile italiana. Saranno Acidalatte, Bennu, Endelea, _Dennj_ e Atelier Florania i 5 brand emergenti che si cimenteranno nella realizzazione di linee ecosostenibili.



Torna, anche, il progetto Be Sustainable Wear Preloved, che mette in vendita accessori e abiti da sera vintage donati dalle Ambassadors del CNMI Fashion Trust e ne devolve il ricavato ai futuri progetti dei giovani designer.

Muoversi in città maniera agile e sostenibile

Per chi parteciperà alla kermesse, potrebbe essere l’occasione di sperimentare anche un modo più sostenibile di muoversi all’interno della città.

Una valida alternativa agli usuali mezzi di trasporto, ad esempio, è lo scooter sharing elettrico, che consente, anche, di ovviare ai problemi di spostamento collaterali a un evento di grande portata.

Milano, infatti, è già molto trafficata, e la situazione si inasprisce proprio in occasione di iniziative e manifestazioni, a causa dell’aumentato afflusso di gente.

Spostarsi da un posto all’altro, che sia per partecipare ad un evento o per raggiungere il luogo di lavoro, diventa, così, difficile.

I mezzi del trasporto pubblico sono pieni e non sono attivi durante le ore notturne e diventa complicato anche reperire un taxi.

Quindi, scegliendo lo scooter sharing, si risolvono due problemi in un colpo solo.

A Milano, il più grande servizio del genere è offerto da Cityscoot, che consente di muoversi in città in maniera semplice, rapida e conveniente.

È sufficiente scaricare l’app e prenotare uno scooter, senza nessun abbonamento e pagando al minuto.

3 passaggi per muoversi in libertà

Il servizio di Cityscoot è pensato proprio per soddisfare le esigenze di spostamento nelle grandi città: infatti, è presente a Milano, Torino, Parigi, Nizza, Bordeaux.

Gli scooter sono prodotti, interamente, in Europa e vantano un elevato livello di sicurezza, affidabilità e robustezza; inoltre, sono assicurati All-risk con Allianz Italia.

Ogni mezzo dispone di un casco omologato posizionato nel sottosella (due nel caso degli scooter dotati di bauletto). Molti dei mezzi sono inoltre provvisti di porta cellulare, utile se se si ha la necessità di impostare il navigatore.





Per iniziare a viaggiare, è sufficiente seguire tre passaggi:

1) Si scarica l’applicazione, si effettua l’iscrizione gratuita, quindi si individua e prenota il proprio scooter elettrico. Si hanno a disposizione 10 minuti per raggiungerlo e sbloccarlo direttamente tramite l'applicazione con uno swipe.

2) Il noleggio è attivo e ci si può muovere liberamente in città.

3) Una volta raggiunta la destinazione, si parcheggia il mezzo in uno spazio pubblico autorizzato (sempre all’interno dell'area di servizio Cityscoot) e si termina il noleggio utilizzando l’app o direttamente dallo scooter.

Non c’è nient’altro da fare, in quanto è l’Azienda stessa ad occuparsi di ricaricare i propri mezzi.

Una promozione da non perdere

Cityscoot ha attivato una promozione che rende ancora più conveniente provare lo scooter sharing.

Per tutti coloro che si iscriveranno entro il 2 ottobre, infatti, verranno offerti 10 minuti al giorno per 10 giorni dal momento in cui l'account viene convalidato.

Per quanto riguarda chi è già in possesso di un account attivo, invece, raddoppiano i minuti ottenuti e offerti tramite il proprio "Codice invito". Condividendolo si riceveranno 40 minuti omaggio (anziché 20) per ogni utente che si iscrive attraverso il proprio Codice invito e se ne regaleranno 60 (anziché 30) alla persona invitata che effettua la registrazione.

Per scoprire di più riguardo a questo modo di spostarsi in città, è possibile visitare il sito e la pagina Facebook di Cityscoot.