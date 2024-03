Un nuovo modo di vivere lo sport, tra divertimento e sostenibilità

Praticare la propria disciplina preferita, anche in maniera più leggera, senza prefissarsi obiettivi di prestazione eccessivamente elevati, è piacevole e liberatorio.

Infatti, non bisogna dimenticare che lo sport è anche gioco e divertimento.

Ed è proprio su questo aspetto che Decathlon si vuole focalizzare per comunicare il proprio obiettivo agli appassionati di sport, ingaggiandoli con l'invito "Ready to Play?".

City Playground per promuovere uno sport alla portata di tutti

Decathlon è convinta del fatto che le città sono il playground degli sportivi che le abitano: piazze, strade ed edifici infatti, possono diventare un’occasione per fare attività fisica in maniera diversa dal solito, sempre divertendosi.

Per questo il brand ha realizzato, presso piazza Duomo, un FOOH (Fake Out Of Home) per raccontare Milano dal punto di vista degli appassionati di sport, per i quali la città rappresenta un vero e proprio parco giochi a cielo aperto.

Al centro della piazza è posizionata una gigantesca box, su cui compare il brand Decathlon e, accogliendo l’invito a essere "Ready to Play?", si può premere il grosso bottone posto davanti alla scatola stessa.

In seguito a questa azione, il grosso contenitore si apre diventando un campo da basket XXL, offrendo così un momento di gioco aperto a tutti.

Decathlon ha creato il FOOH con uno scopo ben preciso: invitare tutti gli appassionati a vivere lo sport in maniera positiva e inclusiva, focalizzandosi più sull’energia e il divertimento che questo può portare, piuttosto che porsi obiettivi di prestazione eccessivi e, talvolta, frustranti.

L’Azienda, infatti, si propone di guidare le persone in un viaggio attraverso lo sport, rendendo l’attività fisica qualcosa di innovativo, sostenibile e accessibile a tutte le persone che desiderino praticarla; volontà incarnata dalla mission ‘Moving People Through the Wonders of Sport’.

Per seguire tale percorso, Decathlon sta adottando una rinnovata strategia a livello globale, che comprende una migliore customer experience, un forte impegno per la sostenibilità e una modernizzazione complessiva dell’azienda.

Celebrare il passato per proiettarsi nel futuro

Nel corso degli anni, Decathlon è stata in grado di crescere e reinventarsi a seconda delle esigenze, rimanendo però fedele ai propri principi.

Per questo, l’ambizioso progetto di realizzare una nuova identità aziendale comprende, anche, la celebrazione del proprio passato.

Nel processo di rinnovamento, quindi, il logo non viene cambiato integralmente, ma si valorizza con un colore nuovo, un blu definito “dinamico”, e si arrichisce dell'Orbita, che simboleggia il movimento, l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e la circolarità, elemento fondamentale del business sostenibile perseguito dall’Azienda.

Il concetto alla base di ciò è costruire dal passato per proiettarsi verso il futuro.



Nei prossimi mesi, più di 1.700 negozi, in tutto il mondo, verranno coinvolti nel progetto di ristrutturazione e, per rendere lo sport accessibile a tutti, disporranno dei marchi dedicati. Questi comprendono 9 category specialists: Quechua (mountain), Tribord (water and wind), Rockrider (outdoor cycling), Domyos (fitness), Kuikma (racket), Kipsta (team sports), Caperlan (wildlife), Btwin (urban gliding and mobility) e Inesis (target), e 4 expert

brands: Van Rysel, Simond, Kiprun e Solognac.

Dinamismo, sostenibilità e inclusività

In tutto questo, Decathlon rimane focalizzata anche sull’aspetto della sostenibilità, impegnandosi nella decarbonizzazione, con lo scopo di diventare Net Zero entro il 2050.

Per raggiungere tale traguardo, l’Azienda si è posta due obiettivi intermedi: la riduzione del 20% delle emissioni assolute di CO2 entro il 2026 e la riduzione del 42%, sempre delle emissioni assolute di CO2, entro il 2030.

Contestualmente, Decathlon sta collaborando attivamente con partner e fornitori per migliorare la sostenibilità di tutta la catena di approvvigionamento; ciò comprende anche una maggiore longevità dei propri articoli, consentendone il riutilizzo, la riparazione e il riciclo.

Sempre nell’ottica di rimanere al passo con una realtà in costante evoluzione, Decathlon si dedica anche all’inclusività, tanto che, nel 2023, il suo team esecutivo ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, la parità di genere.

Inoltre, l’Azienda, si prefigge, entro il 2026, di raggiungere obiettivi importanti e ambiziosi, tra i quali la misurazione della rappresentanza, dell’inclusione e dell’appartenenza, l’azione e la definizione di standard globali e le migliori prestazioni della categoria nel DE&I, lungo un percorso per diventare tra le organizzazioni più incluse a livello mondiale.

Fino al 29 marzo, in Stazione Centrale, si potrà ammirare l’installazione temporanea, firmata Decathlon, dove sperimentare dal vivo il concetto del “Ready To Play?”. Un percorso sfidante ed entusiasmante, verso un nuovo modo di vivere lo sport.