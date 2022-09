Supermercato e cascine: com’è cambiata la spesa degli italiani

Negli ultimi anni, come sappiamo, i consumi sono cambiati. Se da un lato il delivery ha soddisfatto in maniera veloce i bisogni di molte persone, dall’altro si è riscoperto l’interesse verso un consumo etico e sostenibile a chilometro zero: cascine e mercati.

Oggi le cose sono ulteriormente cambiate: a Milano, Monza e comuni limitrofi, ha preso piede un servizio di food-commerce in grado di trovare un punto di incontro tra le esigenze di consumatori di supermercato e quelle di chi compra in cascina.

Sezamo: supermercato e cascine insieme



Si chiama Sezamo, è un servizio che fa parte del gruppo Rohlik – già attivo in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria - ed è arrivato per la prima volta in Italia. La piattaforma è attiva nel territorio milanese e dintorni e ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei consumatori nella spesa completa, grazie ad un assortimento di oltre 7.000 referenze alimentari e non solo.

Il servizio di Sezamo si può definire un punto di incontro tra il supermercato e le cascine, dove i prodotti delle grandi marche che si possono trovare nei supermercati sono affiancati da un vasto assortimento di specialità locali, regionali e artigianali, e a numerose chicche provenienti dalle realtà agricole del territorio.

La spesa in 3 ore

Ma c’è di più: Sezamo consegna la spesa in tre ore dal momento dell'ordine, con la possibilità di scegliere la fascia oraria preferita con finestre di un’ora e, in comuni selezionati, addirittura di 15 minuti. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 22.00 e offre la possibilità di effettuare una spesa completa a partire da un minimo d’ordine di 29 euro e con consegna gratuita per carrelli da 89.

Una vera e propria rivoluzione nel mondo della spesa online: il viaggio nel gusto del nostro territorio direttamente a casa del cliente e in sole tre ore.

Il delivery è ovviamente effettuato nello stile sostenibile di Sesamo: oltre 20 mezzi elettrici e 16 a gas metano, per ridurre al minimo l’impatto ambientale.La flotta sarà progressivamente implementata nel corso dei prossimi mesi per far fronte alla crescita del progetto. Sempre nell’ambito della sostenibilità, i prodotti sono consegnati in sacchetti con carta riciclata oppure in borse riciclabili e riutilizzabili.

Ma le sorprese non sono finite: il sito si impegna ogni giorno nella lotta allo spreco alimentare. Un’opzione molto interessante riguarda la sezione del sito "Salva il cibo", dove l’utente può trovare una selezione di prodotti prossimi alla scadenza ma ancora buoni, da acquistare a prezzi ribassati. Risparmiare in modo sostenibile: cosa volere di più?



Prezzi bloccati

Consapevoli dei molteplici rincari per il consumatore, Sezamo ha deciso di bloccare il prezzo di alcuni dei prodotti acquistati promettendo di non aumentarlo fino a Pasqua 2023. Numerosi gli articoli che non subiranno questa variazione: yogurt, pasta, tonno e passata di pomodoro, ma anche a sapone liquido, biscotti e mozzarella.

Per andare incontro alle diverse esigenze del cliente, Sezamo propone anche numerose promozioni periodiche e prodotti a prezzi sempre convenienti.

È possibile acquistare la spesa andando sul sito Sezamo.it oppure utilizzando l’app, disponibile sia per iOS che per Android.