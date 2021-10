Il lutto è tra le difficoltà più dure da affrontare. Ecco perché, un aiuto può servire

Anche se la morte fa parte della vita, nella maggior parte dei casi è veramente difficile accettare la perdita di un proprio caro.

Si tratta di un momento molto difficile e delicato, da condividere con le persone più vicine, in maniera intima e riservata.

Dato che la cerimonia funebre rappresenta l’ultimo commiato da chi ci ha lasciati, evidentemente si vorrebbe organizzare una celebrazione dignitosa, che segua, al contempo, le volontà del defunto.

Il dolore della privazione, però, può essere talmente profondo da rendere difficile l’essere reattivi e pronti nel gestire le incombenze necessarie a salutare, degnamente, chi è venuto a mancare.

In questi casi vengono in aiuto le imprese funebri.

Infatti, chi gestisce, in maniera professionale, tali situazioni, può di offrire il giusto sostegno a chi lo necessita, sollevando da impegni burocratici e organizzativi, che mal si adattano ad una condizione di sconvolgimento emotivo.

Professionalità e comprensione

Le Onoranze Gaia Funeral forniscono un’assistenza completa e immediata in caso di lutto, offrendo supporto, a 360°, per tutte le attività inerenti all’evento, sia organizzative che burocratiche

L’agenzia vanta, infatti, un’esperienza di più di 40 anni nel settore, per questo è in grado di rispondere, con delicatezza e professionalità, a tutte le esigenze del caso.

Le Onoranze Gaia Funeral sono operative 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, per offrire un sostegno rapido e concreto in caso di un evento luttuoso.



L’Agenzia assiste i familiari del defunto durante tutto il percorso da seguire, a partire dall’iter burocratico.

Si occupa della vestizione della salma e del relativo trasferimento presso il luogo in cui verrà allestita la camera ardente (sia esso un’abitazione privata o struttura dedicata a tale scopo).

Sarà sempre l’Agenzia a fissare luogo e data della cerimonia funebre, dandone l’annuncio attraverso necrologi e manifesti.

Inoltre, coordina, direttamente, tutto ciò che concerne la sepoltura, che si tratti di tumulazione o cremazione, prendendo contatti con le strutture cimiteriali.



Le Onoranze Funebri Gaia Funeral offrono, anche, il servizio di funerale convenzionato con il Comune di Milano.

Servizi personalizzati per ogni esigenza

Per rispondere alle esigenze più disparate, le Onoranze Funebri Gaia Funeral offrono prestazioni personalizzate a seconda delle necessità dei congiunti del defunto.

Mettono, quindi, a disposizione una ricca selezione di articoli, in grado di adattarsi alle richieste individuali.

L’agenzia si dedica, anche, all’assistenza nella scelta e nell’allestimento degli addobbi floreali.

Per quanto riguarda il trasporto del feretro, questo viene effettuato da uno dei mezzi a disposizione, costantemente aggiornati e di ultima generazione e accompagnato da addetti che hanno conseguito la certificazione di necroforato per garantire, al defunto, un ultimo viaggio dignitoso.



Tutto il personale facente parte delle Onoranze Funebri Gaia Funeral è altamente qualificato e svolge i propri compiti non solo con professionalità, ma anche con tatto e umanità, comprendendo perfettamente lo stato d’animo di chi si trova in una situazione tanto delicata.





Per offrire la massima trasparenza, e per andare incontro a chi si rivolge loro, le Onoranze Gaia Funeral offrono, anche la possibilità di richiedere un preventivo online, cui si riceve rapida risposta.

Un modo per sollevare, in maniera discreta, ma sentita, le famiglie da un’incombenza tanto dolorosa.

Le Onoranze Gaia Funeral dispongono di 3 sedi: due a Milano, rispettivamente in via Bari 11/R e in viale Tunisia 18, e una a Cornaredo, sita in via Giuseppe Garibaldi 92.