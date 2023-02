Il vero sushi fusion arriva a Milano

Milano è una città vitale e dinamica, in continuo movimento, che offre numerose opportunità di svago e divertimento: tra teatri, musei ed eventi c'è davvero l’imbarazzo della scelta.

La sera, in particolare, viene messo da parte il rigore lavorativo, a favore di una maggiore spigliatezza e chi si trova a Milano si tuffa nella mondanità meneghina, spaziando tra i numerosi locali disponibili.

Anche per quanto riguarda la ristorazione, la città è decisamente ben fornita, offrendo l’opportunità di assaporare pietanze di cucina tradizionale, etnica, proposte sofisticate, selezioni a base di pesce e abbinamenti inusuali, il tutto all’interno di una cornice suggestiva.

Tra tutte queste scelte, non poteva mancare l’opportunità di gustare le pietanze di un sushi fusion unico nel suo genere.

Per poterlo fare, i milanesi (e non solo) non dovranno aspettare molto, perché, a breve, verrà aperto un ristorante Basho proprio nella città di Milano.

Si tratta di un sushi fusion molto originale, che unisce cucina giapponese, sudamericana (soprattutto brasiliana) e italiana (orientata, in particolare, verso quella tipica del sud).

Nessun dettaglio è lasciato al caso, ma ogni aspetto viene studiato per coccolare e stupire i clienti. Ogni ristorante del gruppo Basho ha caratteristiche uniche, tutti con la volontà di sorprendere i propri ospiti.

Tra gli elementi che hanno determinato il successo di Basho c’è, senza dubbio, l’attenta selezione delle materie prime.

Nel comporre le pietanze, costituite da un mix di ingredienti tropicali, riso e pesce fresco (cotto e crudo), genuinità e qualità sono messe al primo posto e vengono preferiti i prodotti a km zero.

Viene riservata cura estrema anche nella selezione dei prodotti tipici provenienti dall’estero: le alghe impiegate, ad esempio, arrivano direttamente dal Giappone, viaggiando a temperatura controllata, così come alcune salse giapponesi.

Per quanto riguarda il riso, alla base di molti piatti, si lascia riposare per 3/4 ore in vasche di legno, affinché si ottenga una resa perfetta (Michele Giglio, il titolare di Basho, è stato in Giappone proprio per studiare la cottura tradizionale del riso).

La linea di piatti inoltre, è unica; disegnata e brevettata da un creatore all'interno dell'azienda a favore dell'ecologia in quanto realizzati in mais.

Da questa cura scaturisce una selezione gastronomica molto varia, una festa per le papille gustative.

Naturalmente è possibile gustare nigiri, temaki, uramaki e leggere tempure nella loro versione ‘fusion’, ma non solo: presso Basho sono disponibili anche pregiati tagli di pesce e di carne (tra cui l’apprezzato kobe) e ottime poke.



I piatti possono essere accompagnati sia da un calice di vino, (selezionato tra le proposte presenti sulla carta dei vini, molto varia) o da drink e cocktail, adatti anche per il dopo pasto; i bartender che si occupano della preparazione sono sempre in grado di suggerire l’abbinamento migliore a seconda del piatto scelto.

E per una dolce conclusione di pranzo o cena, non mancano deliziosi dolci.

Un progetto in espansione

Basho sta riscuotendo molti consensi e, di conseguenza, sta vivendo una forte espansione.

Ad oggi, il brand conta ben 7 sedi, presso le quali lavorano oltre 100 dipendenti.

Il personale segue una costante formazione interna, così da poter mantenere elevato il livello qualitativo di ciò che viene offerto.



Il titolare, Michele Giglio, ha avuto l’idea iniziale durante un viaggio in Brasile.

In seguito, il progetto ha iniziato a definirsi, prendendo la forma di un originale sushi fusion che unisce cucina brasiliana e giapponese ai profumi e ai sapori tipici italiani.

Parte integrante del format sono gli ambienti, estremamente curati, raffinati, ma con un tocco di originalità che, insieme ai momenti di animazione, contribuiscono a rendere la permanenza da Basho un'esperienza unica.

Durante pranzi e cene, infatti, è possibile partecipare ad aperitivi speciali, assistere a spettacoli dal vivo (il sabato, ad esempio, c’è l’appuntamento con il ‘burlet’), giochi con fumi, show cooking e molto altro ancora.

Prossimamente a Milano

La formula è molto apprezzata, tanto da consentire a Basho di espandersi e aprire più locali: dopo le città di Bari, Soverato, Cosenza, Catanzaro e Catania, il prossimo locale sbarcherà a Milano, proprio nel vivace centro, vera e propria vetrina per l’estero.

Anche nella città meneghina, quindi, sarà possibile gustare le specialità proposte, in un esclusivo locale di 400 mq.

Un’occasione imperdibile per vivere, personalmente, l’esperienza di Basho.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.