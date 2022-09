Torna alla Fabbrica del Vapore la fiera del lavoro più apprezzata dai giovani laureati

L’impatto della Digital Transformation sul mercato del lavoro è stato dirompente: i processi di digitalizzazione hanno infatti interessato in modo trasversale il mondo dell’impresa, modificando dinamiche lavorative consolidate e creando nuovi metodi di lavoro.

In questo contesto, è chiaro che le digital skills sono sempre di più competenze fondamentali per capire al meglio il mercato del lavoro e ottimizzare le proprie performance professionali, nonché requisiti fondamentali per le aziende, che cercano profili con forte vocazione digitale.

Una giornata ricca di opportunità professionali

Per avvicinare gli studenti al mercato del lavoro Cesop HR Consulting Company – realtà italiana leader nell’organizzazione di fiere del lavoro – ha dato vita a Job Meeting, un network itinerante di eventi che facilità il discorso e lo scambio tra giovani laureati e neo-laureandi e gli HR di importanti aziende nazionali e multinazionali.

Dopo una serie di appuntamenti in veste digital – al fine di fronteggiare le contingenze legate alla pandemia –, l’evento torna in presenza con Job Meeting MILANO, che si terrà il 7 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 presso la Fabbrica del Vapore, in Via Giulio Cesare Procaccini 4.

Durante la giornata sarà previsto un talk esclusivo HUB Professioni Digitali – aperto da Cesop e Giulio Xhaet – intorno ai ruoli digital più richiesti del mercato del lavoro e che avrà come ospiti, professionisti molto seguiti dal pubblico dei social: da Fabiana Andreani (meglio conosciuta come Fabiana Manager), Mattia Marangon di Legolize, Chiara Bacilieri e l'E-commerce Manager di Birra Peroni.

Oltre ovviamente alla possibilità di incontrare e sostenere colloqui con i recruiter delle tante aziende partecipanti – 24ORE Business School, Accenture, AFOL Metropolitana, ALDI, AlmavivA, Angel Company, Aubay, Birra Peroni, Chef Express, Club Med, Comune di Milano, Contrader, e-work, Gruppo Lutech, IKOS Consulting, Lidl Italia, m-Squared, Murata, Sync Lab, Tecnomat, Umana – i giovani laureandi e neo-laureati potranno sottoporre i propri CV agli esperti di Cesop, per una valutazione e correzione nell’apposita area dedicata.

Webinar e orientamento

Tutti gli iscritti a Job Meeting MILANO, inoltre, potranno partecipare gratuitamente – il 6 ottobre, un giorno prima dell’evento ­– ai webinar di orientamento del ciclo “ORIENTARSI AL LAVORO CONTEMPORANEO", organizzati da Umana: "Quale CV? Elementi operativi per la creazione del proprio curriculum vitae e scelta dei modelli più efficaci " e "Digital Recruitment: sii consapevole di cosa accade davanti e dietro al PC. Affina la tua ricerca del lavoro ottimizzando le opportunità offerte dal web, con attenzione all’importanza del contatto personale ", così da poter sfruttare al massimo le opportunità professionali della giornata alla Fabbrica del Vapore.

Durante i webinar, infatti, alcuni esperti spiegheranno come preparare un CV efficace e di facile lettura per le HR e le migliori strategie per ricercare attivamente opportunità professionali.

Come partecipare? Vai sulla pagina di Job Meeting MILANO, inserisci i tuoi dati e riceverai una mail con tutte le informazioni necessarie per affrontare questa giornata ricca di opportunità professionali.