Tecnici specializzati del Futuro: l'importanza della formazione per inserirsi nel mondo del lavoro

L'evoluzione tecnologica sta trasformando ogni aspetto della nostra vita e procede ormai ad una velocità tale da richiedere tecnici sempre più esperti e specializzati nei vari campi per venire incontro alle crescenti necessità di un mondo digitalizzato.

Una richiesta in crescita, quella di tecnici qualificati, alla quale Regione Lombardia fa fronte finanziando i corsi IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Una grande opportunità per tanti giovani dato che, secondo gli ultimi monitoraggi, nel 2021 gli ITS hanno raggiunto tassi di placement particolarmente elevati: l'86,5% dei diplomati è occupato a 12 mesi da conseguimento del titolo e il 93,6% in un'occupazione coerente con quanto studiato. Numeri che rappresentano il tasso di placement più elevato nell'ambito dell'istruzione terziaria.

Tra gli enti che realizzano tale formazione gratuita, si distingue Fondazione Luigi Clerici che, a Milano, propone una ricca e variegata offerta formativa.

Entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale

Tra i corsi attivati quest'anno, per i quali è rimasto solo qualche posto disponibile, ricordiamo: l’IFTS Tecnico in Odontotecnica digitale, il Tecnico Manutentore aeronautico e il Digital Media Specialist.

L’IFTS Tecnico in odontotecnica digitale forma odontotecnici specializzati nell’utilizzo delle tecnologie digitali in laboratorio e prevede una durata annuale di cui 450 ore di tirocinio in azienda e 550 ore di lezioni teorico-pratiche. È promosso da Fondazione Luigi Clerici, in collaborazione con l'ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy, di cui fa parte. Una realtà costituita da 300 aziende che ricoprono un ruolo attivo nella formazione e nell'inserimento lavorativo dei giovani. L'ITS organizza percorsi di specializzazione tecnica post-diploma su tutte le attività funzionali allo stato di salute delle persone.

L’IFTS Tecnico Manutentore Aeronautico forma, invece, professionisti in grado di eseguire interventi di manutenzione, ispezioni e di svolgere lavori programmati secondo le indicazioni del costruttore su aerei ed elicotteri.

Durante il percorso, gli alunni potranno superare gli esami (certificati in accordo ad EASA Part 66 & Part 147) su tutti i moduli necessari al futuro rilascio delle Licenza Manutentori Aeronautica (LMA) per le categorie: LMA CAT. B1.1 Aeroplani con motore a Turbina, LMA CAT. B1.3 Elicotteri con motore a Turbina, LMA CAT. B2 Avionici. Anche in questo caso, si tratta di un corso annuale costituito da 400 ore di tirocinio e 600 ore di lezioni teorico-pratiche.

Questo percorso è promosso da Fondazione Luigi Clerici in collaborazione con l'Istituto Tecnico Indistriale G.Feltrinelli, un Istituto a forte vocazione industriale prevalentemente nel settore meccanico, NEXT-AT, un'organizzazione aeronautica certificata secondo regolamenti Aeronautici Europei, la Facoltà di Ingegneria di Uni Pavia e Cantor Ait Tech, una ditta facente capo al Gruppo Cantor Air, marchio di eccellenza del settore aeronautico in Italia e all'estero.

L’IFTS Digital Media Specialist ha come obiettivo quello di formare esperti di comunicazione digitale, in grado di sviluppare e realizzare progetti di comunicazione per il web e i media digitali. Al termine del percorso, gli alunni saranno in grado di progettare la grafica e la pubblicazione di contenuti per web, mobile, social media, video, utilizzare software grafici e di video editing, realizzare pagine aziendali social media e web, effettuare la registrazione e il montaggio delle tracce audio di un progetto o di un prodotto audiovisivo, trattare l’immagine fotografica e realizzare parti video e audio per la comunicazione multicanale. Ha una durata annuale suddivisa tra tirocinio (450 ore) e formazione teorico-pratica (550 ore). Questo percorso è promosso da Fondazione Luigi Clerici in collaborazione con Anitec Assinform, principale associazione aderente a Confindustria per le aziende del settore Information and Communication Technology, ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Instituto Superiore Russel-Fontana e Adecco formazione.

I corsi si tengono a Milano, in via Montecuccoli 44/2. Per saperne di più basta recarsi in sede o visitare il sito web della Fondazione.

Una storica missione di formazione e inclusione sociale