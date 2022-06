Tipografia digitale tra tradizione e innovazione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornamento costante dei macchinari e delle competenze. È così che un settore protagonista negli ultimi decenni di una fortissima digitalizzazione è riuscito sempre ad essere avanti nei tempi, anticipando le esigenze dei clienti, a cui offrire il meglio dei propri prodotti con finiture innovative.

Nato nel 1966 come timbrificio, Loretoprint ha dimostrato la formula vincente della propria attività applicando innovazione e formazione altamente specializzati e diventando così un punto di riferimento per la stampa digitale a Milano. Sempre aperta a nuove sfide, non manca di guardare anche a servizi e attività green. L’acquisizione di macchinari attenti alla tutela dell’ambiente, i materiali naturali ricavati dagli scarti, fino alle consegne in bicicletta, laddove è possibile, portano la tipografia digitale milanese a fare la propria parte nel campo della sostenibilità.

Nei suoi servizi Loretoprint si rivolge sia ai piccoli privati che alle grandi aziende e, attraverso i suoi laboratori interni, offre soluzioni personalizzate grazie ad una consulenza a tutto tondo in grado di assistere attraverso il suo personale specializzato ogni singolo cliente alla ricerca di un prodotto su misura, dal processo di acquisizione all’esecuzione di ogni commessa. Dal più piccolo al più grande dei progetti, il tutto viene realizzato all’interno del negozio di 400mq in via Andrea Costa 7 a Milano, sempre pronto ad accogliere ogni cliente alla ricerca di nuove ispirazioni creative