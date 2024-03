L’atmosfera del Tour de France a pochi km da Milano: pedala a l'Étape Parma by Tour de France

Il Tour de France è uno dei più importanti eventi sportivi al mondo e a fine giugno 2024, per la prima volta, prenderà il via dall’Italia. A due mesi dal Grand Départ della corsa a tappe che vedrà i più forti ciclisti professionisti lottare per la Maglia Gialla, anche cicloamatori e cicloturisti potranno vivere l’emozione di pedalare nella leggenda del ciclismo partecipando a L'Étape Parma by Tour de France. La prima edizione in Italia della serie ufficiale di granfondo del Tour si svolgerà a fine aprile a pochi km da Milano, precisamente nella splendida Parma e nella cosiddetta “Food Valley”, promettendo di suscitare forti emozioni.

L'Étape Parma by Tour de France: un evento straordinario

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 aprile con l’Étape Parma by Tour de France: una straordinaria occasione per respirare l’atmosfera del Tour de France nella Regione che, solo due mesi dopo, ne ospiterà la storica partenza. Un’esperienza irripetibile che accoglie già iscritti da diverse parti del mondo: Italia, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Slovenia, Slovacchia, Austria, Moldavia, Russia, Svezia, Kazakistan, USA, Brasile e Giappone. Cuore pulsante di quest’iniziativa: lo splendido Parco Ducale di Parma, Ponte Verdi.

Per l’occasione la suggestiva location del Parco Ducale ospiterà anche l’imperdibile Villaggio Parma, che seguirà questi orari di apertura: sabato 27 aprile dalle ore 8.00 alle ore 23.00 e domenica 28 aprile dalle ore 6.30 alle ore 23.00.

Il programma e i percorsi

All’interno sarà possibile avere a che fare con uno straordinario palinsesto di eventi e incontri: area expo, Outlet Privé dei grandi marchi del ciclismo, Meet and Greet con i campioni del ciclismo, convegni internazionali dedicati alla mobilità sostenibile e al valore del cicloturismo, la Mostra Museo del Tour de France in collaborazione con il Museo Digitale Diffuso del Ciclismo Italiano, degustazioni enogastronomiche e un dj set esclusivo.

Sabato 27 aprile si potrà pedalare scegliendo tra due opzioni “soft”: il Percorso Family and Kids (lungo 25 km), adatto a tutta la famiglia, e la Cicloturistica (60 km). Entrambe percorrono la Food Valley Bike.

Domenica 28 aprile è invece il momento clou dell’Étape Parma by Tour de France. La Granfondo consentirà ai cicloamatori di scegliere tra le due opzioni possibili: il percorso “Race” di 143 km con 2.800 metri di dislivello (tra le salite, il mitico “Cavatappi” che ha messo in difficoltà anche il grande Laurent Fignon) oppure la “Variante Gourmet” di 74 km e 900 metri di dislivello. In palio le ambite Maglia Gialla, Verde, Bianca e a Pois del Tour de France.

Info e iscrizioni

Le iscrizioni per L’Étape Parma by Tour de France sono aperte, a partire da 45 euro. Sul sito https://italy.letapebytourdefrance.com le diverse possibilità di iscrizione, tra cui i bundle “pettorale + Hotel” e “pettorale + maglia ufficiale”. Tutte le info sul sito: https://italy.letapebytourdefrance.com.