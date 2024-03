Weekend in montagna o city break: le ferrovie francesi portano i meneghini a Torino e Oulx a prezzi super convenienti

Weekend in vista? Non c'è niente di meglio che una fuga dalla routine milanese.

Due fantastiche mete aspettano i laboriosi meneghini: Torino, la città sabauda ricca di storia e cultura, e Oulx, porta d'accesso alle splendide montagne della Val di Susa.

A Torino si potrà ammirare la Mole Antonelliana, simbolo della città, e godere di una vista mozzafiato dall'alto, visitare il Museo Egizio, uno dei più importanti al mondo, e lasciarsi conquistare dal fascino del centro storico con Piazza Castello, Palazzo Madama e Piazza San Carlo.

Oulx, dal canto suo, è la meta ideale per immergersi nella natura incontaminata della Val di Susa, percorrendo sentieri a piedi, in bicicletta o a cavallo, e per visitare i borghi della valle e scoprire la cultura e le tradizioni locali. In inverno, invece, le montagne innevate offrono la possibilità di praticare sci, snowboard e altri sport invernali.

Ma come raggiungere Torino e Oulx comodamente e a prezzi accessibili?

TGV INOUI collega Milano, Torino e Oulx

TGV INOUI ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per le tratte interne tra le tre città. Un'occasione per viaggiare in modo confortevole, conveniente, e a basso impatto ambientale con tariffe a partire da soli 10 euro.



I treni TGV INOUI offrono, infatti, un elevato standard di comfort, con carrozze moderne e spaziose, sedili comodi e ampi finestrini che regalano panorami mozzafiato. A disposizione dei viaggiatori anche Wi-Fi gratuito, prese di corrente e un portale con film, podcast e riviste digitali per rendere il viaggio ancora più piacevole.



Inoltre, TGV INOUI offre diverse soluzioni per adattarsi alle esigenze di tutti i viaggiatori. Le Carte Avantage garantiscono sconti del 30% o del 60% sul prezzo del biglietto, mentre l'app SNCF Connect permette di organizzare, prenotare e gestire i propri viaggi in modo facile e veloce.

Per chi viaggia in famiglia, invece, ogni treno è dotato di uno spazio dedicato alle famiglie con 4 sedili uno di fronte all'altro e un tavolo pieghevole. I bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente in braccio ai genitori, mentre per quelli più grandi sono previste tariffe ridotte al 50%.

Come acquistare il biglietto

Il nuovo collegamento TGV INOUI tra Milano, Torino e Oulx rappresenta un'occasione imperdibile per viaggiare in modo comodo, conveniente e sostenibile. Per acquistare il biglietto e le Carte Avantage, il sito web SNCF Connect.