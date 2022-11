Un canale Telegram per trovare lavoro a Milano

Secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, pubblicati nel rapporto realizzato dal Servizio studi statistica a luglio 2022, il sistema imprenditoriale del territorio sta reagendo in maniera ottimale. Nonostante una pandemia e una crisi geopolitica ed energetica di mezzo. Non è un caso, infatti, che Milano in particolare continui ad attrarre giovani (e non) da tutta Italia, in cerca di lavoro.

La città meneghina rimane ancora un forte polo attrattivo, un luogo in cui è più facile che altrove trovare la propria dimensione, con un tasso di occupazione che arriva a quasi il 68%. Il numero di imprese è cresciuto rispetto al 2020, così come rimane in attivo il dato sulle aziende di giovani. Nonostante queste notizie senz’altro positive, cercare un impiego non è mai facile né è immediato trovarlo, specialmente in un’epoca in cui il mondo del lavoro cambia in maniera repentina.

Un canale Telegram in cui trovare annunci di lavoro

Per questo motivo può essere utile affidarsi a professionisti del settore. È il caso delle Agenzie per il lavoro, aziende specializzate nella ricerca e selezione del personale che contribuiscono ogni giorno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Oggi esistono numerosi strumenti per entrare in contatto con queste realtà e restare aggiornati sulle nuove opportunità. Per esempio Adecco, prima agenzia per il lavoro in Italia, che può contare su oltre 300 filiali e un team di 2.000 professionisti, cerca di essere sempre più vicina alle aziende e ai candidati, aprendosi anche a nuove piattaforme: è recente, infatti, l’apertura di un canale Telegram Adecco dedicato alla città e all’area metropolitana di Milano, in cui gli iscritti potranno rimanere costantemente aggiornati rispetto alle offerte di lavoro attive in qualsiasi settore.

Una volta iscritti, gli utenti potranno facilmente accedere al canale in qualsiasi istante, comodamente dal proprio smartphone, scorrere tutti gli annunci disponibili e candidarsi alle offerte di maggiore interesse con un semplice click.

Accedere a tante offerte di lavoro in modo rapido

Telegram è un’app di messaggistica istantanea molto usata e scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone. Il suo utilizzo, però, è importante soprattutto per l’esistenza dei canali: vere e proprie ‘stanze’ a tema, nelle quali numerosi utenti possono rimanere costantemente informati su un determinato argomento.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e alla comodità di avere tutto ciò a portata di cellulare, poter accedere a uno strumento del genere può essere molto importante anche per chi è alla ricerca di lavoro. Ecco che il canale Telegram Adecco (dedicato anche a molte altre città e province) è un’opportunità a costo zero da non perdere con il quale poter trovare in modo molto veloce offerte in linea con il proprio curriculum, alle quali candidarsi altrettanto rapidamente.