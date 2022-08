Le potenzialità della tipografia digitale

Ai giorni nostri la stampa digitale è la tecnica più diffusa ed utilizzata praticamente in tutti gli ambiti, dalla vita privata a quella professionale. Infatti la maggior parte delle stampanti domestiche sono di tipo digitale, esattamente come quelle presenti negli uffici, per un semplice, ma evidente vantaggio: queste macchine sono talmente adattabili da poter soddisfare sia le piccole richieste, come la stampa di un singolo volantino, sia quelle più grandi, come la copia di un libro. La velocità di adattamento ad un mercato davvero competitivo e vario è certo il primo asso nella manica di questa tecnica tipografica, ma di certo non l’unico.

Cosa si intente per tipografia digitale

Sebbene si abbiano differenti tecniche di realizzazione, dalla stampa laser al getto d’inchiostro, o dalla stampa latex all’eco-solvente, il principio base rimane lo stesso, ovvero permette di imprimere l’inchiostro direttamente sul materiale da stampare. Di conseguenza si trasferisce un’immagine telematica, presente ad esempio su un computer, una chiavetta usb o uno smartphone, su un supporto fisico che può essere fatto di carta, ma anche di altri materiali più spessi e consistenti come il cartone, la plastica, una piastra di metallo e addirittura anche tessuti.

I vantaggi effettivi della stampa digitale

È chiaro come il processo di stampa, data la sua natura facilmente adattabile a ciò che si vuole realizzare, sia già un grande punto a favore, ma certamente non è l’unico. Chi si avvicina al digitale lo fa certamente per i seguenti motivi:

Velocità di realizzazione.

É indubbio che, passando direttamente da un formato digitale ad una rappresentazione fisica senza il supporto di attrezzature più o meno complesse, come rulli o presse, i tempi di produzione si riducono notevolmente.

Naturalmente non si devono adoperare macchinari dalle dimensioni notevoli e costituiti da parti delicate e costose, come le lastre litografiche ad esempio. Inoltre, visti tempi di risposta brevi, non bisogna necessariamente impegnarsi nel dover conservare in magazzino scorte eccessive di prodotti, evitando così una scomoda giacenza.

Un fattore di certo non trascurabile è il minor impatto ambientale. Certamente vengono utilizzati inchiostri e altri composti chimici che vanno smaltiti con estrema cautela, ma essendo già pronti all’uso, non occorrono altri procedimenti che possono influire negativamente sull’ambiente.

Se un prodotto nasce dal digitale, allora può essere cambiato velocemente grazie a software sempre più innovativi che modificano in tempo reale il design e il pattern da stampare.

Come accennato precedentemente, la stampa digitale concede il lusso di poter realizzare un numero davvero elevato di stampe. Non tutte le tecniche possono offrire questa possibilità, soprattutto perché una tiratura bassa potrebbe non coprire i costi di produzione. In questo caso si può invece realizzare anche una sola copia di un libro o un’immagine su un solo foglio, poster o volantino, ma anche ovviamente ottenere una quantità notevole di lavoro.

Non solo carta e fogli, ma anche plexiglass, legno, cartone, addirittura piastrelle e T-shirt.

Il formato non è certo un problema, in quanto si possono realizzare brochure davvero piccole a progetti di notevoli grandezze come wallpaper. Se si ha un disegno digitale ad alta definizione, le misure non diventano più un problema.

Una realtà milanese

Tutti questi vantaggi hanno fatto in modo che la stampa digitale si diffondesse in maniera capillare nella vita di tutti i giorni. Se si vuole realizzare una stampa, questa tecnica è di certo la via migliore da percorrere. Un grande esponente di questa tecnica è sicuramente Loretoprint di Milano che nasce come timbrificio nel 1966 per quindi svilupparsi nel servizio di copiatura xerografica ed approdare infine nel digitale sin dal 1995, quando ha installato nei propri laboratori la sua prima stampante digitale.

In questi ultimi tre decenni l’azienda milanese ha adottato stampanti digitali sempre più innovative e, grazie alla sua intramontabile passione per questo lavoro ha puntato a svilupparsi, migliorarsi e potenziarsi costantemente non solo tecnologicamente, ma anche logisticamente, dotandosi ad esempio di un laboratorio di ben 450mq.

Presso Loretoprint è possibile godere di tutti i vantaggi della tecnica digitale perché i loro professionisti sono pronti a lavorare con i clienti seguendoli in ogni aspetto della stampa. I loro servizi sono infatti numerosi e davvero competitivi: offrono un’utile consulenza per trovare la soluzione migliore, lo studio grafico di un progetto che può essere realizzato in diversi formati. Inoltre si ha la possibilità di stampare immediatamente in store e di poter realizzare e progettare strutture da esposizione. Loretoprint è di certo il posto giusto anche per chi vuole stampare fotografie, gadget, stampe su tessuti, timbri e targhe.

È possibile consultare l’ampia gamma di servizi offerti direttamente sul sito e seguire le pagine social per rimanere sempre aggiornati su offerte e prodotti presenti nel negozio