Concediti un viaggio emozionante con i treni panoramici e scopri la bellezza autunnale della Svizzera

A ogni stagione il suo paesaggio: se è praticamente impossibile pensare all’estate senza immaginarsi lunghe spiagge dalla sabbia dorata bagnate da un mare cristallino, con l’autunno la nostra immaginazione si avventura in altri scenari.

I cantoni svizzeri, ad esempio, con le loro enormi vallate tinteggiate dai colori caldi delle stagione autunnale, con i loro massicci montuosi dalle vette innevate, con i loro laghi immersi nel verde, con le loro città graziose in cui si respira una stile di vita rilassato.

Trenino Rosso del Bernina

In questi mesi, sarà possibile scoprire le bellezze della Svizzera grazie a due itinerari ferroviari imperdibili. Innanzitutto, c’è l’offerta speciale – valida dall’1 ottobre al 30 novembre 2022 – a 99 € per due persone per un viaggio andata e ritorno da Tirano a St. Moritz a bordo del Trenino Rosso del Bernina.

I passeggeri della più alta tratta ferroviaria alpina, potranno ammirare la Valposchiavo, il lago Bianco, il Massiccio del Bernina, il ghiacciaio del Morteratsch e in generale alcuni tra i panorami montuosi più affascinanti del mondo.

Questa storica linea ferroviaria si snoda armoniosamente tra i rilievi del Massiccio del Bernina e condurrà i passeggeri, seguendo un percorso ricco di paesaggi mozzafiato, dall’italiana Tirano fino alla celebre St. Moritz.

Non solo: in occasione della celebrazione del 175esimo anniversario delle ferrovie svizzere, il 29 ottobre Bernina Express metterà in funzione il treno passeggeri più lungo del mondo. Il convoglio, che sarà lungo 1910 metri e avrà 100 carrozze, viaggerà da Preda a Bergün.

Trenino Verde delle Alpi

Il secondo itinerario da non perdere è a bordo del Trenino Verde delle Alpi che da Domodossola arriva fino a Berna, percorrendo la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg.

Lungo il percorso attraversato dal Trenino Verde – un vero e proprio itinerario panoramico tra montagne, laghi e città – è possibile fare diverse fermate per esplorare i territori circostanti e vivere al massimo la bellezza del paesaggio montano svizzero.

Alcuni esempi? La gita in battello sul lago Thun, uno specchio d'acqua turchese incastonato in un imponente scenario montano. Oppure passeggiare nell'incantevole centro storico di Berna che fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO o costeggiare il suggestivo lago di Oeschinen.

Usufruendo del biglietto giornaliero del Trenino Verde, si potranno utilizzare anche altri mezzi di trasporto nelle località in cui si farà tappa, come per esempio il battello per navigare sul lago di Thun.