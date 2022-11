Una giornata ricca di opportunità per i neolaureati in ingegneria

Grazie alla sua capacità di convertire le potenzialità della tecnologica in prodotti e servizi innovativi per le aziende, quella dell’ingegnere è una delle figure professionali più ricercata sul mercato del lavoro.

Infatti, in un mondo dove la digitalizzazione e l’automatizzazione dei processi rivestono un ruolo chiave all’interno della filiera produttiva, diventa evidente la centralità di una figura capace di veicolare una conoscenza scientifica in applicazione tecnica per la progettazione e realizzazione di un macchinario o di un dispositivo.

L’ingegnere, in tutte le sue declinazioni, è davvero una delle figure più ricercate dalle aziende, dalla Multinazionale alle PMI e anche questo evento, giunto alla sua terza edizione nel 2022 ne è una chiara dimostrazione.

Una fiera del lavoro virtuale

Per tutti i neolaureati e laureandi in ingegneria è in arrivo un’opportunità da non perdere targata Cesop HR Consulting Company. Il 17 novembre – dalle 9.30 alle 16.30 – torna il Virtual Job Meeting ENGINEERING, la fiera del lavoro virtuale della community Job Meeting dedicato esclusivamente agli ingegneri di tutti i corsi di laurea.

Questa giornata sarà un’occasione importantissima per i tanti giovani studenti di ingegneria che durante il Virtual Job Meeting ENGINEERING potranno interagire – con videocolloqui o chat one-to-one – con i selezionatori delle oltre 35 aziende partecipanti: : Abylsen, Accenture, Agos, Akkodis, AlmavivA, Almawave, Ascom, Athonet, ATM, Ayes, Azcom Technology, Capgemini, CLS, DGS, Eggtronic, Elemaster, Eraclito 2000, ENAV, Gefran, Gi Group, GR Value, Gruppo Cimbali, Irideos, Jacobacci & Partners, Korber Tissue, ManpowerGroup, Minsait, Open Fiber, Reale Mutua, Riva Group, Sopra Steria, STMicroelectronics, Strategic Management Partners, Syscons, Terna, Tosa Group, Tubiflex, Umana, Verallia, Wind Tre.

Webinar e orientamento

L’evento del 17 novembre prevede anche una parte dedicata all’orientamento e alla formazione: partecipando ai diversi webinar, gli iscritti a Virtual Job Meeting ENGINEERING potranno approfondire le mansioni delle posizioni aperte dalle aziende presenti e toccare con mano i valori di queste realtà lavorative.

Non solo: per arrivare il più preparati possibili al Virtual Job Meeting ENGINEERING, gli iscritti potranno partecipare, il giorno prima dell’evento, a due webinar powered by UMANA finalizzati a trasmettere tutte le indicazioni e i consigli necessari per preparare un CV perfetto ed efficace.

Come partecipare? Basterà inserire la propria mail sull’apposito form online per ricevere alla propria casella tutte le informazioni necessarie per partecipare all’evento.