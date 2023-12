Vivere sostenibili: dall’impegno personale alle iniziative ecologiche natalizie

L'importanza di essere sempre più attenti all'ambiente ed ecosostenibili ai giorni nostri è un imperativo categorico che riflette la responsabilità collettiva verso il pianeta che chiamiamo casa. Il riscaldamento globale, l'inquinamento atmosferico e idrico, la deforestazione, la perdita di biodiversità e il sovrasfruttamento delle risorse naturali sono solo alcune delle sfide ambientali che si devono affrontare. Questi problemi non possono essere ignorati o procrastinati; richiedono una risposta urgente e una trasformazione significativa nei comportamenti e nelle abitudini di vita di ogni essere umano.

Essere attenti all'ambiente ed ecosostenibili significa innanzitutto sviluppare una consapevolezza critica delle questioni ambientali. Si devono comprendere le cause e le conseguenze delle azioni umane sull'ecosistema, riconoscendo che ogni scelta quotidiana ha un impatto, anche se apparentemente insignificante. Questa consapevolezza è il primo passo per adottare uno stile di vita sostenibile.

Piccoli passi, grandi cambiamenti per un miglioramento globale.

La promozione della consapevolezza ambientale è fondamentale per mobilitare una risposta collettiva. L'educazione e le campagne di sensibilizzazione ispirano azioni positive e favoriscono una cultura sostenibile. Essere coinvolti, dedicando tempo e risorse, rappresenta un impegno tangibile verso la sostenibilità. Modificare le abitudini quotidiane, preferendo prodotti eco-friendly e mezzi di trasporto sostenibili, è essenziale per il futuro. L'attenzione all'ambiente è un investimento nel benessere individuale e collettivo, migliorando la qualità della vita.

Far parte di una comunità impegnata nella sostenibilità connette a un obiettivo: preservare il pianeta. In conclusione, essere sempre più attenti all'ambiente ed ecosostenibili ai giorni nostri è una scelta che va oltre l'individuo. È una decisione che riguarda la collettività e il proprio legame con il pianeta. Tutti hanno un ruolo da svolgere nella costruzione di un futuro sostenibile, e in questo impegno collettivo risiede la speranza di preservare la bellezza e la diversità della natura per le generazioni a venire.

Iniziative efficaci da una grande realtà milanese

Tutto ciò dev’essere supportato da iniziative concrete, come quella del Centrosarca e della sua nuova campagna natalizia chiamata “Merry Greenmas”. Il progetto parte da una donazione di 32 alberi al Parco Nord Milano, nella città colpita dal nubifragio di luglio 2023: un gesto che riflette il forte legame che il Centro Commerciale ha con la comunità locale. Il Parco Nord Milano, con 114 ettari di boschi e oltre 150.000 piante, ha costruito foreste urbane per 40 anni, coinvolgendo la comunità attraverso piantagioni collettive e donazioni.

“È bello che in occasione del Natale, il Centrosarca abbia scelto di donare alberi e di supportare Parco Nord Milano nella sua azione quotidiana di cura della biodiversità e incremento degli ecosistemi naturali in città”, dichiara Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano.

Conoscere gli alberi con video, allestimenti artistici e premi

Merry Greenmas dà la possibilità di conoscere gli alberi autoctoni, come querce, ciliegi, pioppi, platani e tigli, anche attraverso installazioni interattive in Galleria, video informativi a cura di HW Style, leader nella gestione e realizzazione degli spazi verdi interni ed esterni, giardini privati e parchi pubblici. Uno degli allestimenti è realizzato da Boris Veliz, artista ecuadoriano formatosi a Milano e noto per le sue collaborazioni con brand come Campari, Roche e Ray-Ban nel campo dell'Urban Art. La creazione si trasforma in un'esperienza coinvolgente, da quadro digitale a installazione Instagrammabile dal vivo. Il pubblico viene coinvolto attraverso una social challenge, premiando i migliori 20 scatti con un kit da picnic per l'evento di piantumazione.

Infine, a supporto dell'iniziativa, si terrà anche un concorso a tema dal 1° dicembre al 5 gennaio. Tutti i clienti che effettueranno acquisti nei negozi del Centro Commerciale potranno partecipare al concorso "My Greenmas" tramite l'app MySarca e avranno l'opportunità di vincere buoni shopping fino a 1.000€.

Per avere maggiori dettagli sull'iniziativa, curata da Proxima Spa Società Benefit e che mira a radicare la sostenibilità nel tessuto sociale per un futuro più verde, basta andare sull’indirizzo merrygreenmas.it oppure il sito e la pagina Facebook del Centrosarca.