Spesa solidale: più di €5000 raccolti!

Il progetto di volontariato giovanile italiano “Volunteers”, figlio della fondazione umanitaria internazionale Vis Foundation attiva in 26 paesi del mondo, benché giovane conta oltre due centinaia di ragazzi - provenienti dalle più disparate città di Italia e d’Europa- nella sola Milano frequentanti le diverse università locali. Il progetto nasce con l’intento di unire i giovani dei diversi territori (all'attivo già a Catania e Milano e presto altri capoluoghi) nella speranza di permettere loro di fare del bene divertendosi, così di fare della loro vita un capolavoro di solidarietà: nella convinzione che aiutare il prossimo sia l’unico vero modo di aiutare se stessi e che amare l’altro debba essere la matrice di ciò che spinge la moderna società civile. Contiamo di coinvolgere sempre più persone in questo progetto, attivamente e pragmaticamente: passo dopo passo lasciare del bene dove camminiamo - questo è il nostro obiettivo. Oggi 5 Dicembre 2023, giorno della prima attività del gruppo milanese, sono stati raccolti oltre €5.000 in beni di primaria necessità tra cui pasta, olio, legumi, pannolini, prodotti per bambini, salsa, acquistati personalmente dai ragazzi in quanto “trasferire denaro da un posto ad un altro - dice Vittorio Torrisi, cofondatore del progetto insieme a P. Miguel Cavalle Puig LC- è semplice, il contatto si ha con la carta colorata, non con l’essere umano a cui questa arriva sempre spiegazzata”. É per questo che oltre un centinaio di ragazzi, sotto l’occhio attento di Padre Gonzalo Monzón LC, sono stati impegnati nel progetto Volunteers ed hanno passato la giornata a fare del bene “non raccogliendo denaro - continua Torrisi- ma muovendo gli scarponcini per la nebbia mortificante di questa città, per capire che accanto a noi c’è fame e c’è paura e saremmo uomini e donne vili se ci girassimo dall’altra parte, presi da un impegno o dalla noia o dai cuscini morbidi del divano grigio”. Il tutto è stato consegnato alle suore di madre Teresa di Calcutta, che si prodigano ogni giorno nell’aiutare il prossimo concretamente. Questa è solo la prima delle tante attività in programma e ci auguriamo che sempre più ragazzi prendano parte in questo percorso per fare del bene insieme, con l'unico scopo di far del bene. Vi aspettiamo! Scritto da Enzo Martire e Giulia Chiorazzo, coordinatori comunali della città di Milano.