Spettacolo teatrale “terapia a 5 stelle” 7 maggio 2022 Milano

COMUNICATO STAMPA SPETTACOLO TEATRALE “TERAPIA A 5 STELLE” Una vacanza impossibile. Un subdolo inganno. Il passato che torna a bussare. 7 MAGGIO 2022 ore 21.00 Teatro Guanella, via G. Duprè 19, Milano Milano, 21 aprile 2022 – Avrà luogo a Milano, sabato 7 maggio 2022, alle ore 21.00 presso il Teatro Guanella, via G. Duprè 19, lo spettacolo “Terapia a 5 stelle. Una vacanza impossibile. Un subdolo inganno. Il passato che torna a bussare”, una commedia scritta e diretta da Roberto Ritondo interpretata dalla Compagnia TeatrOnirico con Luca Massaroli, Diego Sbrizzi, Erika Aprile, Patrizia Ciacci, Maria Carmela Cantalupo, Elisa Giorgio e Alessandro Davoli. Trama: Cartersville, Georgia - 1989. Alison è una donna annoiata e insoddisfatta, che negli anni ha perso quell’entusiasmo che la caratterizzava da ragazza. Durante un consiglio di famiglia indetto per decidere il luogo dove avrebbero trascorso le prossime vacanze estive, la scelta ricade sulla volontà di assecondare zia Isidora, che ormai da alcuni anni vive da loro, dopo essere rimasta vedova. Walter, il marito di Alison, che da tempo coltiva il sogno di portare la famiglia alle Hawaii, è critico verso questa scelta assolutamente non democratica, così si innesca un piccolo diverbio, che culmina con un imprevisto incidente che lo manda al tappeto. Nonostante le rassicurazioni della Dott.ssa Schmidt, una luminare della psichiatria cognitiva di origine tedesca stranamente molto interessata alle sorti del malato, Walter riappare privo di memoria e in stato confusionale, convinto di trovarsi in vacanza alle Hawaii con tutta la famiglia. La psichiatra suggerisce di assecondare l’uomo in ogni sua richiesta, affinché il trauma non peggiori e possa ritrovare al più presto memoria e lucidità mentale, ma in realtà non tutto è come sembra. Tra colpi di scena e rivelazioni, in un susseguirsi di gag e situazioni surreali, la situazione appare ormai disperata, ma il passato tornerà presto a bussare alla porta di Alison, pronto ad aiutarla. Accesso con GREEN PASS RAFFORZATO e mascherina FFP2. Per procedure Covid-19, si prega di arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Prevendita biglietti su www.vivaticket.it, biglietti-terapia-a-5-stelle Per informazioni: 3701217473 La Compagnia TeatrOnirico nasce nel 2021 come naturale evoluzione del percorso teatrale realizzato per quindici anni dall'Associazione Teatrale Artistica Gli IncantAttori. Attraverso un cambiamento interdipendente, orientato verso un nuovo orizzonte di spettacolo performativo, si propone di trasmettere l'amore per la cultura teatrale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale. oooOOOooo Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Chiara Dinoia Milano Chiara Dinoia, chiara.dinoia16@gmail.com