“Lo sport a scuola c’è”. all’arena di milano 7.000 in campo per 3 giorni

Tre giornate della “Finalissima”, con 6.960 studenti in campo, finalizzate alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani, comprendenti la corsa veloce (m. 60 - m. 80) e la staffetta mista. Venerdì 29 Aprile (dalle ore 9 alle 12.30) appuntamento conclusivo con la “Cerimonia di accensione del Tripode” alla presenza delle Autorità e di bande musicali, campioni dello sport tra cui il Campione Olimpico (4x100) Filippo Tortu. I “TROFEI DI MILANO” sono organizzati - d’intesa con il mondo della Scuola - dall’AICS Milanese in collaborazione con la FICTS (presieduta dal Prof. Franco Ascani, unico italiano Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO) con il sostegno dell’ICS - Istituto per il Credito Sportivo e di Fastweb, con il Patronato di Regione Lombardia ed il Patrocinio di CONI Regionale, Comune di Milano e FIDAL. Con la Fase sportiva si concluderà anche la fase Formativa/Educativa, svolta nel corso dell’anno scolastico, articolata in 5 Aree: 1) “I Tuoi Giochi” 2) “I Tuoi Valori” 3) “I Tuoi Stili di Vita”, 4) “Le Tue Immagini” 5) “L’educazione all’olimpismo attraverso le immagini”. Quest’anno i “Trofei” si sono allargati geograficamente alle “Aree Olimpiche” e hanno coinvolto - nell’ambito del Progetto “GenerAZIONE2026” - le Scuole di Sondrio (in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale) e del Veneto (Treviso – Belluno) per un totale di 7.552 studenti in collaborazione con la Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti, Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs.