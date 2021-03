I migliori corridori al mondo alla Milano-Sanremo: ecco chi correrà la classicissima

Ci saranno i migliori ciclisti del mondo alla 112ª Milano-Sanremo di sabato 20 marzo. Non è un modo di dire: tra i 175 corridori (divisi in 25 squadre) che prenderanno parte alla classicissima di Primavera ci sono nomi di altissimo livello tra ex campioni del mondo, specialisti delle corse di un giorno e big.

I corridori

Alla partenza da Milano ci saranno i dominatori delle corse di un giorno: Wout Van Aert (vincitore dell'edizione 2020 e secondo alla Tirreno-Adriatico); Mathieu Van der Poel, primo a tagliare il traguardo delle Strade Bianche, e il campione del mondo Julian Alaphilippe, vincitore della corsa nel 2019. Non solo, ci saranno anche Vincenzo Nibali, Michal Kwiatkowski, Arnaud Demare, John Degenkolb, Alexander Kristoff, ma anche Filippo Ganna, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Alberto Bettiol.

Il percorso dell'edizione 2021

Il percorso della Sanremo sarà quello classico ma senza il Passo del Turchino, bloccato da una frana. La corsa partirà dal capoluogo lombardo, attraverserà Pavia, Ovada e l'Appennino Ligure (passeranno sul Colle di Giovo), poi ci sarà la picchiata sull'Aurelia. La corsa poi procederà verso Ovest attraverso Savona, Albenga e Alassio dove, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) attraverserà Imperia e San Lorenzo al Mare per poi affrontare le due salite diventate simbolo negli ultimi decenni: Cipressa e Poggio. E proprio queste due salite saranno decisive per la corsa.

Milano-Sanremo 2021: dove vederla, orari tv

La corsa monumento partirà alle 10 e potrebbe arrivare intorno alle 16.15. Sarà trasmessa in diretta da RaiDue a partire dalle 14 mentre su Eurosport sarà visibile dalle 14.25.