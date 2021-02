Pareggio 2-2 in Europa League per il Milan contro Stella Rossa

2-2 tra Stella Rossa e Milan, giovedì sera, in Europa League, andata di sedicesimi di finale. Beffa per i rossoneri siglata da Pavkov in pieno recupero; i padroni di casa strappano il pareggio in inferiorità numerica (espulso Rodic) in una gara che sembrava aver perso ritmo e imprevedibilità dopo i rigori di Kanga e Theo Hernandez.

Fra una settimana il ritorno a Milano, i rossoneri partono comunque dal vantaggio delle due reti segnate in trasferta.