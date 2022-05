Lo scudetto perso non ferma i tifosi: che boom di abbonamenti per l'Inter

I tifosi rispondono presente. Come sempre. Nonostante la delusione per lo scudetto perso all'ultima giornata con la vittoria del Milan, non si ferma l'amore dei supporters nerazzurri per l'Inter. Una ulteriore dimostrazione - si legge in una nota del club di viale della Liberazione - "è arrivata nella giornata di lunedì 23 maggio, quando è stato registrato il record di sottoscrizioni di abbonamenti per la stagione 2022/2023". Un vero e proprio boom arrivato proprio dopo l'ultimo appuntamento stagionale a San Siro, dove si erano registrate oltre 70mila presenze, che avevano portato a 1.128.377 il conteggio totale dei tifosi stagionali al Meazza.

In 24 ore, stando a quanto appreso, sono state staccate ben 5mila tessere, con San Siro che anche l'anno prossimo si annuncia praticamente sold out in ogni gara. E la campagna abbonamenti deve ancora entrare nel vivo. Fino a lunedì 6 giugno gli abbonati potranno confermare il proprio posto, mentre martedì 7 e mercoledì 8 partirà la fase 2, con i tifosi che potranno cambiare sediolino scegliendo tra quelli rimasti liberi nel settore acquistato.

Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno - spiega l'Inter - gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile, mentre la vendita libera partirà lunedì 20 giugno, "il giorno più importante da segnare subito nel calendario per tutti gli aspiranti nuovi abbonati".