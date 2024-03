Acerbi sulla presunta frase razzista: "Non l'ho mai detta"

"Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. E' l'unica cosa che posso dire. Io so che non ho mai detto frasi razziste. Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo". Lo ha detto Francesco Acerbi all'arrivo a Milano dopo aver lasciato il raduno della nazionale. Il difensore napoletano si è difeso così dalle accuse relative al presunto insulto razzista che avrebbe pronunciato in campo nei confronti di Juan Jesus durante il match Inter-Napoli.

Al 59esimo minuto di partita Juan Jesus si è avvicinato all'arbitro sussurrangoli: "Ha detto che sono un neg***, a me non sta bene sta cosa qua". Acerbi viene chiamato, i tre discutono e, sebbene la cosa sembrasse finita lì, le telecamere avevano già ripreso tutto e le immagini di Juan Jesus che pronuncia quella frase toccando il parch anti razzista sul braccio hanno fatto il giro del web.

Ai microfoni lo stesso Juan Jesus ha commentato: "Acerbi, che è un bravo ragazzo, ha detto delle cose non belle. È andato un po’ oltre. Mi ha chiesto scusa perché si è reso conto di aver esagerato, sono cose di campo e lì rimangono".