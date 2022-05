Alcione, sconfitta contro il Sasso Marconi

Una sconfitta che non fa male. Così l'Alcione Milano, nell'ultima giornata e senza più motivazioni, chiude la stagione con una sconfitta. A trionfare, sul campo milanese è il Sasso Marconi, che ha centrato una vittoria fondamentale, e permette ora ai bolognesi di giocarsi i playout con la Bagnolese. Un incontro che ha visto giocare le due squadre in maniera molto equilibrata per i primi 45 minuti, dove nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare il gol. Nella ripresa, nonostante diverse azioni pericolose, che hanno messo in difficoltà la retroguardia dell'Alcione, a sbloccare la partita è stata l'autogol di Marini al 29'. Ospiti che hanno poi gestito bene il vantaggio fino al triplice fischio.