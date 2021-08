Allianz Powervolley Milano, il ds: “Siamo curiosi, squadra milanesizzata”

“Siamo molto curiosi. Abbiamo cercato di milanesizzare la formazione”. Allianz Powervolley Milano, si è quasi conclusa la prima settimana di lavoro per la squadra pronta a disputare l’ottavo campionato in SuperLega. A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Fabio Lini: “Sensazioni? Quelle di sempre, c’è tanto entusiasmo soprattutto pensando che potrà essere una stagione davvero normale, giocando davanti al nostro pubblico”.

La formazione si è radunata lunedì scorso, 23 agosto, a ranghi ridotti, visto che diversi atleti e lo stesso tecnico Roberto Piazza sono impegnati con le nazionali. L’assistant coach Marco Camperi sta lavorando con Djokic, Maiocchi, Daldello, Pesaresi e Mosca, nei prossimi giorni arriveranno Jaeschke e capitan Piano; poi arriveranno Yuri Romanò, Jean Patry, Barthélémy Chinenyeze, Matteo Staforini atterrato in Iran con la Nazionale U19 per il campionato mondiale di categoria, Yuki Ishikawa che prenderà parte con la nazionale giapponese ai Giochi Asiatici, e Paolo Porro convocato in nazionale under 21 per il Campionato mondiale di categoria a Cagliari. “La squadra sarà al completo poco per volta, ma ormai siamo ben rodati, - spiega Lini – il fatto che molti atleti siano impegnati nelle diverse competizioni è per noi motivo di forte prestigio”. Un prestigio che ha anche cinque cerchi: Patry, Chinenyeze e lo scoutman Paolo Perrone torneranno in palestra con un oro olimpico al collo. “Sono due giocatori che abbiamo sempre valorizzato e lo stesso vale per il nostro scoutman, è un orgoglio godere di questi risultati”.

La squadra della stagione 21/22 profuma molto di milanesità: “Lo abbiamo fortemente voluto, abbiamo perso Sbertoli, che è stata nostra bandiera per lungo tempo, ma è arrivato Romanò, - dice il ds – abbiamo Piano, Maiocchi, Staforini, fra milanesi e milanesi di adozione. Puntiamo molto sui giocatori italiani e del territorio, abbiamo un importante settore giovanile che è un’ottima risorsa, abbiamo conquistato due titoli nazionali con l’Under 15 e l’Under 17 e siamo arrivati terzi in Under 19. C’è alle spalle un importante lavoro”. E pensando già al campionato, che inizierà il 10 ottobre, le mire sono simili a quelli degli anni passati: “Ci sono tre squadre che si contenderanno i primi tre posti, alle spalle c’è un gruppone che si contende le posizioni dal quinto al nono posto e noi ne facciamo parte. Da anni ci classifichiamo appena alle spalle delle più forti”.