Anche se era nell'aria e, ormai, erano pochi i dubbi, la notizia è ufficiale: l'Inter riceverà l'Ambrogino d'oro dal Comune di Milano per aver ottenuto il suo 20esimo titolo di Campione d'Italia. La cerimonia di conferimento si terrà venerdì 17 maggio alle ore 11 a Palazzo Marino.

Nelle scorse settimane era stato proprio il sindaco di Milano, Beppe Sala, a dare un primo annuncio: "Inviteremo l’Inter a Palazzo Marino. È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella, come l’abbiamo data all' Armani basket per la terza stella”. Sala aveva dato l'anticipazione dopo la vittoria da parte del club nerazzurro dello scudetto.

"Per evitare polemiche visto il mio 'interismo' - ha continuato il sindaco - dico subito che è quello che avremmo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto solo che era l’ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei quindi non eravamo riusciti a farlo. Un trattamento standard, la mia passione è irrilevante, è chiaro che mi fa piacere".