Ancelotti, guai col fisco spagnolo: rischia quasi 5 anni di carcere

Frode all'erario spagnolo per oltre un milione di euro tra il 2014 e il 2015: è nei guai Carlo Ancelotti, in quegli anni (e anche tuttora) allenatore del Real Madrid. La procura della capitale spagnola ha chiesto per lui, in sede di richiesta di rinvio a giudizio, una condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Non è ancora nota la data del processo.

Come si apprende dalla stampa spagnola, secondo la procura l'ex tecnico di Juventus, Milan e Napoli avrebbe denunciato i redditi da allenatore del Real, ma non quelli corrispondenti allo sfruttamento dei diritti d'immagine, utilizzando una complessa rete di società per canalizzare i guadagni. In particolare, avrebbe utilizzato una società con sede a Londra (la Vapia LLP) per il 50% dei suoi diritti d'immagine (avendo ceduto l'altra metà direttamente al Real). Peccato che, precedentemente alla firma col Real, avesse costituito un'altra società, dal nome simile (Vapia Limited) ma con sede nelle Isole Vergini, che avrebbe 'comprato' i diritti d'immagine di Ancelotti.

Oltre 1 milione non versato al fisco

Tradotto in parole più semplici: secondo la procura madrilena, per circa un anno i diritti d'immagine di Ancelotti sarebbero stati sfruttati da Vapia LLP anche se sussisteva un contratto in tal senso con Vapia Limited. I calcoli dei magistrati spagnoli dicono che i proventi dei diritti d'immagine sarebbero stati pari a un milione e 250mila euro nel 2014 e quasi 3 milioni di euro nel 2015, ma Ancelotti avrebbe presentato dichiarazioni dei redditi con omettendo completamente questi redditi e arrivando a contributi negativi (di quasi 40mila euro nell'esercizio 2014 e quasi 530mila euro nel 2015, già restituiti dall'Agenzia delle Entrate spagnola). In questo modo avrebbe frodato l'erario per 386mila euro nel 2014 e per 675mila euro nel 2015. In tutto, più di 1 milione di presunte imposte non versate.