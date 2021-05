Spero che Conti resti all'Inter, ha detto Marotta

Per il momento non è chiaro se Antonio Conte resterà sulla panchina dei nerazzurri

Non è ancora chiaro se Antonio Conte resterà alla panchina dell'Inter. La società, tuttavia, vuole proseguire il cammino iniziato con il mister. "Sia personalmente sia come dirigente mi auguro Conte resti l'allenatore dell'Inter — ha detto l'amministratore delegato interista Beppe Marotta a Sky Sport prima della sfida con la Roma di mercoledì 12 maggio —. Abbiamo iniziato un ciclo con lui, attraversando anche la pandemia che ha creato turbative a 360 gradi".

Marotta ha poi affrontato la questione delle difficoltà economiche della squadra: "Non siamo in una situazione così disastrosa da cancellare con una spugna tutto quello che abbiamo fatto — ha spiegato —. Le difficoltà ci sono, ma ci sono in tanti club. Dobbiamo essere ottimisti sul futuro".

"È giusto che ci godiamo questa vittoria da qui a fine campionato — ha continuato Marotta parlando dell'ipotesi di cessioni illustri per gestire le difficoltà del club —. Dopodiché la società comunicherà le sue decisioni e risponderà a tutte le domande. Ma lasciateci gioire per quello che abbiamo ottenuto. Lasciatemi dire che in questo momento credo che in tutti i club si faccia un consuntivo dell'annata e si affrontano le successive in termini di budget" (ANSA).