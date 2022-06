Arconatese scatenata, arriva un'altra conferma per la prossima stagione

Dopo l'arrivo di Mario Chessa e la conferma di mister Liveri alla guida della squadra, l'Arconatese si sta muovendo molto velocemente sul mercato. La prossima stagione sarà fondamentale per la società milanese che vuole fare bene nel campionato di Serie D e migliorare il risultato ottenuto quest'anno.

Proprio per questo motivo la società oroblù ha deciso di ripartire da alcune conferme fondamentali. In particolare stiamo parlando di Ivan Rondanini, difensore classe 1995, punto fermo della rosa dello scorso anno. Rondanini vanta in bacheca il trofeo del Torneo di Viareggio con la Primavera del Milan. Ma non solo. Alle spalle ha una presenza in Serie B con la Cremonese, presenze in Serie C con le maglie di Savona, Robur Siena, Padova ed Imolese.

Queste le sue parole: "L'anno appena passato è stato importante in termini di punti e di entusiasmo. Sono sicuro che nella prossima stagione potremo fare ancora meglio".