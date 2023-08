Il vecchio palazzetto dello sport va demolito: all'asta i pezzi

Vanno all'asta i "pezzi" del palazzetto dello sport di Vigevano, il PalaBasletta. Decisione insolita ma che ha scatenato la passione dei cittadini ducali, da sempre innamorati della loro squadra di basket che, nella stagione 2023/24, dopo 13 anni, torna in Serie A2 (e incontrerà avversari del calibro di Cantù, Roma e Urania Milano).

Il vecchio palazzetto, dopo 70 anni di onoratissima carriera sportiva, doveva andare in pensione. Così, mentre la Npv (sigla della Nuova Pallacanestro Vigevano) disputerà i suoi incontri casalinghi al Palasport, in attesa della ricostruzione del PalaBasletta (con 8 milioni di euro finanziati dal Pnrr), gli appassionati della squadra (e ce ne sono tantissimi in città) si sono potute accaparrare un 'pezzo' della storica casa delle partite di basket.

Canestri, tabelloni, pannelli, parti di parquet con le scritte, sedie, lettere usate per comporre i nomi dei giocatori sul tabellone e altro ancora. Il 2 agosto si è conclusa la prima parte dell'asta, che ha assegnato molti dei pezzi disponibili della vecchia palestra trasformata in campo da basket d'alto rango. Tuttavia non tutti i pezzi sono stati assegnati: l'8 settembre ci sarà la 'seconda puntata'. Il ricavato (finora 4mila euro) sarà devoluto ad associazioni e club che portano avanti progetti di sport inclusivo.