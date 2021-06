L'azionariato popolare per l'Inter è pronto a partire con i tifosi più noti

Prende corpo il progetto di azionariato popolare per l'Inter, attraverso la società Interspac Srl di cui è presidente l'economista Carlo Cottarelli. «Vogliamo rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco», le parole con cui l'esperto di spending review e docente in Cattolica annuncia l'avvio del progetto: «Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprietà, già informata dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l'Inter ai vertici del calcio».

Il primo passo sarà l'ingresso in Interpsac di un primo gruppo, necessariamente ristretto, di tifosi interisti famosi: sportivi, scrittori, conduttori televisivi, giornalisti e musicisti, che acquisteranno una quota. Servirà a «misurare - prosegue Cottarelli - quanto interesse ci sia per la nostra iniziativa». Poi, venerdì 25 giugno sarà pubblicato online un questionario sull'azionariato popolare, in modo che i tifosi possano informalmente fare conoscere la loro opinione sull'iniziativa.

Modello per altri club

Dopo avere raccolto un buon grado d'interesse da parte di tutti (compresa ovviamente la proprietà), Interspac chiederà l'autorizzazione per iniziare la raccolta di risorse. Che durerà almeno per qualche mese. E l'Inter potrebbe essere la prima, ma non l'unica società calcistica italiana a beneficiare di questo modello: «Pensiamo sia valido anche per altre società di calcio italiane», commenta Cottarelli. «A fine settembre organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i soci di Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e internazionale. A questo punto, si parte! Forza Inter! E speriamo che altre tifoserie italiane vogliano imitarci».