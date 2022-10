Barcellona-Inter: in un settore dello stadio vietano i colori nerazzurri

Nessun colore nerazzurro sugli spalti. Il veto arriva direttamente da un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio profilo Twitter del Barcellona. Per la gara valida per il quarto turno della Champions League 2022/23, tra Barcellona e Inter, in programma per mercoledì sera, sono vietati i biglietti digitali e i colori nerazzurri. "Solo i biglietti fisici della stagione 2022/2023 saranno validi, sia per lo stadio che per i parcheggi. L'accesso con le versioni digitali non sarà permesso", scrivono. "L'accesso alle aree riservate ai tifosi di casa non sarà consentito a chi indosserà i colori dell'Inter".

Nella spettacolare cornice di San Siro, l’Inter dopo un periodo nero, ha battuto meritatamente un opaco Barcellona. La prima grande occasione arriva al 22’ quando Correa viene fermato in area con un tocco di mano che l’arbitro non vede. Il VAR chiama il direttore di gara a controllare, che successivamente ufficializza un fuorigioco di Lautaro Martinez. Quando sta per finire il primo tempo, i nerazzurri vanno in vantaggio con Calhanoglu che da fuori area, dopo una respinta della difesa, calcia nell’angolino e sorprende il portiere avversario.

I blaugrana nel secondo tempo ci provano e dopo alcuni attacchi sterili, trovano il pareggio con Pedri al 68’, bravissimo a farsi trovare pronto su un cross perfetto di Dembélé. L’arbitro, dopo essere andato al VAR fischia un fallo di mano in area di Ansu Fati e annulla la rete.