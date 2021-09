LTC Group Sangiorgese pronta al debutto, Roncari: "Con Oleggio mi aspetto una gara dura"

La LTC Group Sangiorgese è pronta al debutto nel campionato di Serie B di basket maschile. I Draghi di San Giorgio su Legnano domenica 3 ottobre, palla a due alle 18.30, al Pala Bertelli affronteranno la Mamy di Oleggio. Tra le due squadra c'è stato un recente scontro diretto nel primo turno della Supercoppa. La partita è finita 65-60 per i novaresi.

E sarà una sera speciale, a prescindere dai temi tecnici e tattici. I blu arancio, infatti, dopo quasi due anni ritroveranno il proprio pubblico. Gli avversari della LTC sono, in ogni caso, un cliente ostico fondato su un roster giovanissimo, molto unito a livello di gruppo e molto ben guidato da Pastorello.

Tra le individualità si segnalano il play Guglielmo De Ros, classe 1998, l'esperto Claudio Negri, ala grande, classe 1985 e Michele Romano, guardia-ala, classe 2000, un ragazzo molto promettente e fortemente determinato. Ma non sono da meno i nuovi arrivi Giampieri, Maresca, e Riva.

A descrivere le insidie del match ci ha pensato, in una intervista concessa al sito ufficiale del Club, coach Davide Roncari: "Finalmente arriva la prima partita. Arriviamo a questo appuntamento abbastanza bene. Abbiamo avuto qualche piccolo acciacco in preparazione che speriamo di recuperare per domenica. Abbiamo scelto di fare poche amichevoli per allenarci tra noi e conoscerci sempre meglio e penso che siamo sulla strada giusta."

E parlando di Oleggio sottolinea quali sono gli avversari più pericolosi: "Oleggio è stata nostra avversaria in supercoppa, è una squadra tosta, fisica e che conosce bene il campionato. Hanno lunghi dinamici che ci possono mettere in difficoltà aprendo il campo. Gli esterni De Ros e Giampieri danno qualità perimetrale e pericolosità offensiva, ma in supercoppa hanno dimostrato che tutti sono pericolosi e possono diventare protagonisti"

Infine un commento su che tipo di gara si aspetta: "Mi aspetto una gara dura, con qualche errore essendo la prima giornata. Chi starà di più sul piano partita avrà un vantaggio. Noi sappiamo che tipo di pallacanestro vogliamo fare e cercheremo di giocarla per 40 minuti, ed useremo anche l'energia del nostro pubblico per essere ancora più incisivi. Aspettiamo tutti i nostri tifosi al Pala Bertelli per aiutarci in questa sfida. Forza Sangio!".

Al LINK i prezzi dei biglietti e le modalità di accesso al Pala Bertelli.